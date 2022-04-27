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Haberler Galeri Kadir Gecesi mesajları 2022: Duygulu, dualı, ayetli, en güzel ve resimli Kadir Gecesi mesajları burada!

Kadir Gecesi mesajları 2022: Duygulu, dualı, ayetli, en güzel ve resimli Kadir Gecesi mesajları burada!

En güzel Kadir Gecesi mesajları ahaber.com.tr'de... Oruç ibadetiyle geçirilen mübarek Ramazan ayının 27'nci gecesi idrak edilen Kadir Gecesi bugün İslam alemi tarafınadan huşu içinde karşılanacak. Kadir Gecesi mesajları ile sevdiklerinin Kadir Gecesi'ni kutlamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en güzel Kadir Gecesi mesajlarını araştırmaya başladı. İşte duygulu, dualı, ayetli, en güzel ve resimli 2022 Kadir Gecesi mesajları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2022 10:53 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 10:53
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Kadir Gecesi mesajları 2022: Duygulu, dualı, ayetli, en güzel ve resimli Kadir Gecesi mesajları burada!

Kadir Gecesi mesajları, Kur'an-ı Kerim'in idririlmeye başladığı gün olan Kadir Gecesi'nde en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Kalpten kalbe en güzel duaları ve dilekleri taşıyan Kandil Gecesi mesajlarını paylaşmak isteyenler için en duygulu, dualı, ayetli, en güzel ve resimli Kadir Gecesi mesajlarını sayfamızda bir araya getirdik. İşte tüm detaylar...

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Kadir Gecesi mesajları 2022: Duygulu, dualı, ayetli, en güzel ve resimli Kadir Gecesi mesajları burada!

EN GÜZEL KADİR GECESİ MESAJLARI

* Bu gece bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi. Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi. Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

* Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

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Kadir Gecesi mesajları 2022: Duygulu, dualı, ayetli, en güzel ve resimli Kadir Gecesi mesajları burada!

* Kadir Gecesi dileklerimizi, isteklerimizi Allaha arz etmek için de değerli bir fırsattır. Kadir Gecesi, Allahın rahmet ve bağışlanmasının sağanak halinde yeryüzüne indiği, dileyen her müminin armağanlara hakettiği bir gecedir. Hepimize hayırlı olsun..

* Kadir gecesinin, hayatımıza yeni ufukların açılmasına ve vesile olması dileğiyle.

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Kadir Gecesi mesajları 2022: Duygulu, dualı, ayetli, en güzel ve resimli Kadir Gecesi mesajları burada!

* Bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

* Kuran da Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor. Bu nedenle bu geceyi ihya edelim.. Kadir geceniz hayırlı olsun.

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Kadir Gecesi mesajları 2022: Duygulu, dualı, ayetli, en güzel ve resimli Kadir Gecesi mesajları burada!

* Kadir Geceniz mübarek olsun..Bu günlerin feyzi üzerinize, Rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, Nuru Ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.

* O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.