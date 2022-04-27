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Dünyanın en pahalı çiçeği Muğla’da açıyor! Koparmanın cezası 109 bin TL

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı kırsal mahallelerde geçen yaz yangında etkilenen alanlarda endemik bitki 'ayı gülleri' açıyor. Koruma altında olan bu çiçek türünün koparmanın cezası ise 109 bin 593 lira.

İHA
Giriş Tarihi: 27.04.2022 12:55 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 12:56
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Dünyanın en pahalı çiçeği Muğla’da açıyor! Koparmanın cezası 109 bin TL

Geçen yaz çıkan orman yangınlarının akabinde Muğla'nın Marmaris ilçesinin dağlarında yanan ağaçların içinde görsel şölen sunan 'ayı gülleri' küllerinden doğarak tekrar açtı.

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Dünyanın en pahalı çiçeği Muğla’da açıyor! Koparmanın cezası 109 bin TL

Marmaris'te Nisan ile Mayıs aylarında yalnızca bir bölgede yetişen ve Türkiye'de Afyonkarahisar ve dünyada Güney Avrupa'da rastlanan, 'şakayık' olarak da bilinen 'ayı gülleri' endemik bitkileri koruma altında tutuluyor.

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Dünyanın en pahalı çiçeği Muğla’da açıyor! Koparmanın cezası 109 bin TL

"BURALAR YANARKEN ÇOK ENDİŞELENMİŞTİK, BİR DAHA ÇIKAR MI DİYE"

Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Ali Demirtaş, "Ayı gülleri ya da şakayık diye bilinen bu bölgeye özgü endemik bir bitki. Buralar yanarken buraya gelip baktığımızda, çok endişelenmiştik, bir daha çıkar mı çıkmaz mı diye. Köklü bir soğanı olduğu için çıkıp çıkmayacağından tam emin olamamıştık ama çıkmış şükür. Şu anda çok güzel bir durumda, üzerinde arılar polen alıyor doğanın yeşerdiğini görüyoruz. Tek korkumuz, bu bölümler yanmış durumda, kesim yapılırken buraya yol açma gibi bir hata yapılmaz ve bunlar yok edilmez. Çünkü bu Marmaris'e özgü bir çiçek türü ve korunması gerekir. Biz de Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği olarak sürekli bu bölgelerde geziyoruz. Elimizden geldiğince değerlerimizi korumaya çalışıyoruz. Yanlış giden işleri ya da yapılması gereken işleri yetkililere bildiriyoruz. Ümit ederim ki tez günde de hemen bu şeyleri atlatacağız ve bu yangının izlerini sileceğiz" şeklinde konuştu.

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Dünyanın en pahalı çiçeği Muğla’da açıyor! Koparmanın cezası 109 bin TL

Marmarisli turizmci Şenay Tokmak ise, "Bu çiçekleri tabii ki yıllardır bu tepeye tırmanırken görürdük. Genelde o zaman ormanın içinde bu kadar çok belli olmuyordu ama şimdi daha çok ortaya çıkmışlar. Ama gerçekten doğa kendisini yeniliyor gördüğünüz gibi. Daha önce ki geçişlerimizde buralarda daha çok çiçek vardı hatta başka renkler de vardı. Bazılarını göremedim şu anda. Eminim aşağı taraflarda daha var memnunum görmekten" dedi.

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Dünyanın en pahalı çiçeği Muğla’da açıyor! Koparmanın cezası 109 bin TL

KOPARMANIN CEZASI 106 BİN TL

Şenay Tokmak, ayı güllerini koparmanın cezası ile ilgili olarak, "Ben de geçen sene öğrendim böyle bir ceza olduğunu. Bu sene için yeniden değerleme oranlarına göre 109 bin lira olmuş koparmanın cezası, umarım halkımız da bu konularda bilinçlenir de gelip koparamaz." açıklamasında bulundu.