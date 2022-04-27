Dünyanın en pahalı çiçeği Muğla’da açıyor! Koparmanın cezası 109 bin TL

"BURALAR YANARKEN ÇOK ENDİŞELENMİŞTİK, BİR DAHA ÇIKAR MI DİYE"

Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Ali Demirtaş, "Ayı gülleri ya da şakayık diye bilinen bu bölgeye özgü endemik bir bitki. Buralar yanarken buraya gelip baktığımızda, çok endişelenmiştik, bir daha çıkar mı çıkmaz mı diye. Köklü bir soğanı olduğu için çıkıp çıkmayacağından tam emin olamamıştık ama çıkmış şükür. Şu anda çok güzel bir durumda, üzerinde arılar polen alıyor doğanın yeşerdiğini görüyoruz. Tek korkumuz, bu bölümler yanmış durumda, kesim yapılırken buraya yol açma gibi bir hata yapılmaz ve bunlar yok edilmez. Çünkü bu Marmaris'e özgü bir çiçek türü ve korunması gerekir. Biz de Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği olarak sürekli bu bölgelerde geziyoruz. Elimizden geldiğince değerlerimizi korumaya çalışıyoruz. Yanlış giden işleri ya da yapılması gereken işleri yetkililere bildiriyoruz. Ümit ederim ki tez günde de hemen bu şeyleri atlatacağız ve bu yangının izlerini sileceğiz" şeklinde konuştu.