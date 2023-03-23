Kadir Gecesi hangi tarihte, ne zaman 2023? Okunacak dualar neler? Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!

HANGİ GECE OLDUĞU NEDEN NET OLARAK BİLDİRİLMEMİŞTİR?

Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmemesi hikmeti üzerinde duran âlimler bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir gecesinin bildirilmesi halinde Müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Hâlbuki bu kısmi belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir gecesine rast gelme ümidiyle Ramazan'ın son on gününü ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur. Ayrıca Kadir gecesinin tam olarak Ramazan ayının hangi gününe denk geldiğinin bildirilmemesi Müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermemeleri veya saygıda aşırıya kaçmaları yani ifrat ve tefrite düşmeleri önlenmiş olur.