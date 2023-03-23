Kadir Gecesi hangi tarihte, ne zaman 2023? Okunacak dualar neler? Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!
Kadir Gecesi ne zaman sorusunun cevabı araştırılıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayında Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi'ne sayılı günler kaldı. Müminler bu kutlu gün ile ilgili detaylar araştırıyor. Kadir gecesi fazileti nedir? Kısaca Kadir gecesi ne oldu? İşte Müslümanlar için bin aydan hayırlı olan Kadir gecesi hakkında detaylar...
Giriş Tarihi: 23.03.2023
16:42 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023
16:48
Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi bu yıl 17 Nisan 2023 Pazartesi gecesi idrak edilecek. Ramazan ayında günahlar bağışlanır, kulların hatalarının üstü örtülür. Peki Kadir gecesi fazileti nedir? Kısaca Kadir gecesi ne oldu? İşte Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!
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KADİR GECESİ NE DEMEKTİR?
Türkçe de önemli ve kıymetli şeyleri vasıflandırmak için kullandığımız bu kelime sözlükte "güç, şeref, hüküm, kıymet" manasına gelmektedir. Kadir gecesinin ıstılah anlamı ise "Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece"dir.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Kadir gecesi kesin olarak Ramazan ayının içerisinde yer almaktadır. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'de Kadir gecesinin Ramazan'ın kaçıncı gününe denk geldiği ile alakalı herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu konu ile alakalı hadis literatüründe yer alan bazı hadis-i şeriflerde Kadir gecesinin Ramazan'ın son on gecesinde, son on gününün tekli gecelerinde, son yedi gecesinde, 21 veya 27. gecelerinde aranması gerektiği ifade edilmiştir.
Bu yıl Kadir gecesi 17 Nisan 2023 Pazartesi gecesi idrak edilecek.
HANGİ GECE OLDUĞU NEDEN NET OLARAK BİLDİRİLMEMİŞTİR?
Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmemesi hikmeti üzerinde duran âlimler bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir gecesinin bildirilmesi halinde Müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Hâlbuki bu kısmi belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir gecesine rast gelme ümidiyle Ramazan'ın son on gününü ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur. Ayrıca Kadir gecesinin tam olarak Ramazan ayının hangi gününe denk geldiğinin bildirilmemesi Müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermemeleri veya saygıda aşırıya kaçmaları yani ifrat ve tefrite düşmeleri önlenmiş olur.
KADİR GECESİNİN ALAMETLERİ NEDİR?
Ahmed bin Hanbel'in Müsned adlı hadis kitabında Kadir gecesinin alametleri ile alakalı şöyle bir hadis rivayet edilmektedir: "Kadir Gecesi açık ve net bir gecedir. Sanki bu gecenin içinde ışıldayan bir ay vardır. Bu gece sakin, yağmursuz bir gecedir. Ne sıcaktır, ne de soğuk. Yıldızsızdır. O gecenin sabahında güneş ışınsız (ışınları gözü almayacak şekilde) doğar."