Misafir gibi kapıyı çaldı ev sahibine saldırdı 🐊 3 metrelik dev timsah yaşlı adama hayatının şokunu yaşadı

ABD'nin Florida eyaletinde evinde televizyon seyreden 56 yaşındaki Scot Hollingsworth kapının çalmasının ardından yerinden kalkarak kapıyı açmaya gitti. Yaşlı adam kapıyı açtığında hiç beklemediği bir manzara ile karşı karşıya kalırken saldırıya uğradı.

Giriş Tarihi: 24.03.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 07:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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