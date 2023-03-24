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Haberler Galeri Misafir gibi kapıyı çaldı ev sahibine saldırdı 🐊 3 metrelik dev timsah yaşlı adama hayatının şokunu yaşadı

Misafir gibi kapıyı çaldı ev sahibine saldırdı 🐊 3 metrelik dev timsah yaşlı adama hayatının şokunu yaşadı

ABD'nin Florida eyaletinde evinde televizyon seyreden 56 yaşındaki Scot Hollingsworth kapının çalmasının ardından yerinden kalkarak kapıyı açmaya gitti. Yaşlı adam kapıyı açtığında hiç beklemediği bir manzara ile karşı karşıya kalırken saldırıya uğradı.

Giriş Tarihi: 24.03.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 07:59
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Misafir gibi kapıyı çaldı ev sahibine saldırdı 🐊 3 metrelik dev timsah yaşlı adama hayatının şokunu yaşadı

ABD'nin Florida eyaletinde 56 yaşındaki Scot Hollingsworth, Daytona Beach'teki evinin kapısında çarpma sesi duyduğunda televizyon izliyordu.

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Misafir gibi kapıyı çaldı ev sahibine saldırdı 🐊 3 metrelik dev timsah yaşlı adama hayatının şokunu yaşadı

Hollingsworth kapıya gidip ışıklara ulaşmaya çalışırken dışarıya adım attığı anda yaklaşık 3 metrelik timsah bacağını kapıp sallamaya başladı.

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Misafir gibi kapıyı çaldı ev sahibine saldırdı 🐊 3 metrelik dev timsah yaşlı adama hayatının şokunu yaşadı

Hastaneye kaldırılan Hollingsworth, tedavi altına alındı. Florida Balıkları ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu, timsahı yakalayıp uyutmak üzere bir görevli gönderdi.

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Misafir gibi kapıyı çaldı ev sahibine saldırdı 🐊 3 metrelik dev timsah yaşlı adama hayatının şokunu yaşadı

Komisyonun internet sitesinde yerleri değiştirilen timsahların, yakalandıkları yere geri dönmeye çalıştıkları sırada yol boyunca zarar verebilecekleri anlatılıyor.

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Misafir gibi kapıyı çaldı ev sahibine saldırdı 🐊 3 metrelik dev timsah yaşlı adama hayatının şokunu yaşadı