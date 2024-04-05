Kadir Gecesi alametleri ve belirtileri neler? Kadir Gecesi hava nasıl olur, köpekler havlar mı?

Ramazan ayının son on gününde, İslam aleminde manevi bir coşku ve huzurun doruk noktası olan Kadir Gecesi, 2024 yılında da müminler için büyük bir öneme sahip olacak. Bu mübarek gecenin, Ramazan'ın 27. gecesi olan 5 Nisan'da gerçekleşecek olması, Müslümanları dualarla, ibadetlerle ve manevi hazırlıklarla yoğun bir şekilde meşgul olmaya teşvik ediyor.