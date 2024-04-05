05 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kadir Gecesi alametleri ve belirtileri neler? Kadir Gecesi hava nasıl olur, köpekler havlar mı? 

Kadir Gecesi alametleri ve belirtileri neler? Kadir Gecesi hava nasıl olur, köpekler havlar mı? 

Ramazan ayının son on gününde, İslam aleminde manevi bir coşku ve huzurun doruk noktası olan Kadir Gecesi, 2024 yılında da müminler için büyük bir öneme sahip olacak. Bu mübarek gecenin, Ramazan'ın 27. gecesi olan 5 Nisan'da gerçekleşecek olması, Müslümanları dualarla, ibadetlerle ve manevi hazırlıklarla yoğun bir şekilde meşgul olmaya teşvik ediyor.

Giriş Tarihi: 05.04.2024 10:50
  • 1
  • 10
Kadir Gecesi alametleri ve belirtileri neler? Kadir Gecesi hava nasıl olur, köpekler havlar mı?

İslam inancına göre, Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in ilk kez Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) Cebrail aracılığıyla vahyedilmeye başlandığı mübarek bir gecedir. Ancak hangi gece olduğu kesin olarak belirtilmemiş, hikmetlerle gizlenmiştir. Peki Kadir Gecesi alametleri ve belirtileri neler?

  • 2
  • 10
Kadir Gecesi alametleri ve belirtileri neler? Kadir Gecesi hava nasıl olur, köpekler havlar mı?

KADİR GECESİ ALAMETLERİ NELERDİR?

Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar.

  • 3
  • 10
Kadir Gecesi alametleri ve belirtileri neler? Kadir Gecesi hava nasıl olur, köpekler havlar mı?

Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.

  • 4
  • 10
Kadir Gecesi alametleri ve belirtileri neler? Kadir Gecesi hava nasıl olur, köpekler havlar mı?

Yüce Allah Kur'an'ın bir defada toptan indirilmeyişinin sebebini şöyle açıklamaktadır:

"İnkâr edenler: Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? dediler.

  • 5
  • 10
Kadir Gecesi alametleri ve belirtileri neler? Kadir Gecesi hava nasıl olur, köpekler havlar mı?

Yıldız kayması olmaz. [Sahîhu'l-Camii's-Sağîr, 5472.]

Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu tane tane okuduk" (el-Furkan 25/32).