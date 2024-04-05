İnşirah Suresi: Kadir Gecesi'nde Kalbin Ferahlaması, Rahatlama ve Bolluk! İşte İnşirah suresinin okunuşu ve anlamı...

İnşirah Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 94. suresidir. Bu sure, toplamda 8 ayetten oluşur ve Mekke döneminde indirildiğine inanılır. İnşirah Suresi, insanların en umutsuz, çaresiz ve çıkmaz anlarında bile Allah'a yönelerek yardım isteyebileceklerini hatırlatır. Faziletleri açısından, İnşirah Suresi'nin okunması, kişinin sıkıntılarının giderilmesine ve kalbinin ferahlamasına vesile olabilir.