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Haberler Galeri İnşirah Suresi: Kadir Gecesi'nde Kalbin Ferahlaması, Rahatlama ve Bolluk! İşte İnşirah suresinin okunuşu ve anlamı...

İnşirah Suresi: Kadir Gecesi'nde Kalbin Ferahlaması, Rahatlama ve Bolluk! İşte İnşirah suresinin okunuşu ve anlamı...

İnşirah Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 94. suresidir. Bu sure, toplamda 8 ayetten oluşur ve Mekke döneminde indirildiğine inanılır. İnşirah Suresi, insanların en umutsuz, çaresiz ve çıkmaz anlarında bile Allah'a yönelerek yardım isteyebileceklerini hatırlatır. Faziletleri açısından, İnşirah Suresi'nin okunması, kişinin sıkıntılarının giderilmesine ve kalbinin ferahlamasına vesile olabilir.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.04.2024 09:27
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İnşirah Suresi: Kadir Gecesi’nde Kalbin Ferahlaması, Rahatlama ve Bolluk! İşte İnşirah suresinin okunuşu ve anlamı...

"İnşirah" kelimesi, açılmak ve genişlemek anlamına gelir. Bu sure, namazlarda okunmasının yanı sıra sıkıntılardan kurtulmak, ferahlamak için en çok okunan surelerin başında gelir. İşte İnşirah suresinin okunuşu ve anlamı...

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İnşirah Suresi: Kadir Gecesi’nde Kalbin Ferahlaması, Rahatlama ve Bolluk! İşte İnşirah suresinin okunuşu ve anlamı...

İNŞİRAH SURESİ ARAPÇA

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1- Elem neşrah leke sadrâk.

2- Ve vada'nâ 'anke vizrâk.

3- Elleziy enkada zahrâk.

4- Ve refa'nâ leke zikrâk.

5- Feinne me'al'usri yusrâ.

6- İnne me'al'usri yusrâ.

7- Feizâ ferağte fensab.

8- Ve ila Rabbike ferğab.

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İnşirah Suresi: Kadir Gecesi’nde Kalbin Ferahlaması, Rahatlama ve Bolluk! İşte İnşirah suresinin okunuşu ve anlamı...

İNŞİRAH SURESİ TÜRKÇE

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

1- Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?

2-3 Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı?

4- Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi?

5-6 Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.

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İnşirah Suresi: Kadir Gecesi’nde Kalbin Ferahlaması, Rahatlama ve Bolluk! İşte İnşirah suresinin okunuşu ve anlamı...

İnşirah Suresi kaçıncı ayet?

Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. İnşirah, açılmak, genişlemek demektir.

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İnşirah Suresi: Kadir Gecesi’nde Kalbin Ferahlaması, Rahatlama ve Bolluk! İşte İnşirah suresinin okunuşu ve anlamı...

İnşirah Suresi faziletleri

– Okuyanın rızkı bollaşır.
– Fakirlikten kurtulur.