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Kadın elbisesi giyip komşusuna çekiçle saldırdı! Kıyafetini değiştirip yardıma koştu

Küçükçekmece'de akılalmaz bir olay yaşandı. 52 yaşındaki kadına çekiçle saldırganın kadın elbisesi giydiği ve saldırıya uğrayan kadının alt komşusu olduğu ortaya çıktı. Saldırganın kıyafetini değiştirdikten sonra kadını hastaneye götürmek için yardım ettiği görüldü.

Giriş Tarihi: 06.01.2022 15:47 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 15:59
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Kadın elbisesi giyip komşusuna çekiçle saldırdı! Kıyafetini değiştirip yardıma koştu

Edinilen bilgiye göre, Pazartesi günü saat 11.20 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Ömür Sokak'ta bulunan evinde kahvaltı yaptığı sırada çalan kapıyı açan Naciye Olgunsay, çekiçli saldırıya uğramıştı. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçmış ve Olgunsay 13 çekiç darbesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

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Kadın elbisesi giyip komşusuna çekiçle saldırdı! Kıyafetini değiştirip yardıma koştu

4 çocuk annesi kadının kafasına 10 dikiş atıldı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri ise, parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesinin ardından saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı titiz çalışmayla 24 saatte yaklaşık 50 güvenlik kamerası inceledi. Şüphelinin giriş ve çıkış yapabileceği çevredeki tüm sokaklarda araştırma yapıldı.

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Kadın elbisesi giyip komşusuna çekiçle saldırdı! Kıyafetini değiştirip yardıma koştu

POLİS, DEĞİŞMEYEN AYAKKABI DETAYINDAN FAİLİ YAKALADI
Yapılan kamera ve araştırma çalışmalarının ardından şahsın kadın kıyafeti giydiği tespit edildi. Kameralarda koşan kadından şüphelenen polis ekipleri, Naciye Olgunsay'a koşan kadını kıyafetlerinden teşhis ettirdi.

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Kadın elbisesi giyip komşusuna çekiçle saldırdı! Kıyafetini değiştirip yardıma koştu

Tespitin ardından polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdü. Bunun üzerine yapılan araştırmada polis ekipleri kamerada, şahsın kaçarken ve kıyafet değiştirirken ayakkabının değişmediğini belirledi.

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Kadın elbisesi giyip komşusuna çekiçle saldırdı! Kıyafetini değiştirip yardıma koştu

Polis, yaptığı titiz çalışmada şüphelinin, kadının alt komşusu Vefa E., olduğunu ortaya çıkardı. Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adamı bulunduğu adreste yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltı işlemlerinin ardından şüpheli Vefa E, adliyeye sevk edildi.