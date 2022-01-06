Kadın elbisesi giyip komşusuna çekiçle saldırdı! Kıyafetini değiştirip yardıma koştu

4 çocuk annesi kadının kafasına 10 dikiş atıldı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri ise, parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesinin ardından saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı titiz çalışmayla 24 saatte yaklaşık 50 güvenlik kamerası inceledi. Şüphelinin giriş ve çıkış yapabileceği çevredeki tüm sokaklarda araştırma yapıldı.