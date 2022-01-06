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Bursa'da tornavidalı gaspçıyı öldürmüştü! Acılı annesi konuştu

Son dakika haberine göre: Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Enes Kör, aile bütçesine katkıda bulunmak için çalıştığı süper marketin deposuna giderken, iddiaya göre elindeki tornavida ile yolunu kesip cep telefonunu isteyen Erkan Aysu'yu, yaralayarak ölümüne neden oldu. Tutuklanan Enes Kör, cezaevine gönderilirken, oğlunun bir karıncayı dahi incitmeyeceğini söyleyen anne Zakire Çobanoğlu, "Oğlumu öldürmekle tehdit etmiş. Onun da ölmesini istemezdim. Ama kendini savunmasa benim oğlum ölecekti. Aynı Kadir Şeker olayı gibi oldu. Televizyonlardan izlediğimiz olay, benim oğlumun da başına geldi" dedi.

Giriş Tarihi: 06.01.2022 12:19 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 12:19
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Bursa’da tornavidalı gaspçıyı öldürmüştü! Acılı annesi konuştu

Olay, Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi'nde 3 Ocak saat 08.20'de meydana geldi. Enes Kör, deposunda çalıştığı süpermarkete gitmek için evden çıkıp Altıparmak Caddesi üzerindeki otobüs durağına doğru yola çıktı.

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Bursa’da tornavidalı gaspçıyı öldürmüştü! Acılı annesi konuştu

İddiaya göre, bu sırada Erkan Aysu, elindeki tornavida ile Enes Kör'ün yolunu kesip, cep telefonunu istedi. Kör, Erkan Aysu'ya olumsuz yanıt verdi.

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Bursa’da tornavidalı gaspçıyı öldürmüştü! Acılı annesi konuştu

Aysu, "Seni burada öldürürüm kimse bulamaz" diyerek, tornavidayı karnına dayadığı Kör'ün boğazını sıktı. Bu sırada, cebinde bulunan bıçağı çıkaran Kör, Aysu'yu yaralayıp olayın şokuyla yakındaki evine geri döndü.

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Bursa’da tornavidalı gaspçıyı öldürmüştü! Acılı annesi konuştu

'AĞABEYİ POLİSLERLE BİRLİKTE İŞ YERİNE GİTTİ'

Enes Kör, olayı anlattığı ağabeyi ile birlikte bıçakladığı Aysu'nun bulunduğu sokağa gitti. Ağabeyi 112'yi arayarak durumu bildirirken, Enes Kör işe gitti.

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Bursa’da tornavidalı gaspçıyı öldürmüştü! Acılı annesi konuştu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, elinde tornavida bulunan Aysu'yu, ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.