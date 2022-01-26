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Kadim denizcilerin tehlikeli yolculuğu! Geçmişi 110 milyon yıl öncesine uzanıyor...

Geçmişi 110 milyon yıl öncesine uzanan, izledikleri yolla insanlara da kılavuz olan deniz kaplumbağalarının türleri, tüm koruma çalışmalarına karşın artan çevresel kirlilik nedeniyle hala tehlike altında. Denizlerin kadim canlıları deniz kaplumbağalarının, çevresel kirlilikle giderek daha tehlikeli bir yolculuğa dönüşen yaşamlarını görüntülendi.

Giriş Tarihi: 26.01.2022 11:58
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Kadim denizcilerin tehlikeli yolculuğu! Geçmişi 110 milyon yıl öncesine uzanıyor...

Geçmişi 110 milyon yıl öncesine uzanan, izledikleri yolla insanlara da kılavuz olan deniz kaplumbağalarının türleri, tüm koruma çalışmalarına karşın artan çevresel kirlilik nedeniyle hala tehlike altında.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kadim denizcilerin tehlikeli yolculuğu! Geçmişi 110 milyon yıl öncesine uzanıyor...

Çalışma, Muğla, Hatay, Adana, Antalya, İstanbul ve Rize'deki kumsallardan 2 yıllık sürede toplanan verilerle oluşturuldu.

Projenin görselleri ise deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan Türkiye'nin en batı kıyısı İztuzu ve en doğu noktası Samandağ Sahili arasında 4 ay süren çekimlerle kayıt altına alındı.

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Kadim denizcilerin tehlikeli yolculuğu! Geçmişi 110 milyon yıl öncesine uzanıyor...

İKİ TÜR YUVA YAPMAK İÇİN TÜRKİYE'Yİ SEÇİYOR

Dünyada 7 tür deniz kaplumbağası bulunurken, bunlardan sadece caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağaları yuva yapmak için Türkiye'de Akdeniz kıyılarındaki kumsalları kullanıyor.

İztuzu'ndaki deniz kaplumbağalarının tedavi ve rehabilitasyonları, Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) gerçekleştiriliyor. Ayrıca Samandağ Deniz Kaplumbağalarını Araştırma, Koruma ve İzleme Merkezi (SACEVKO) tarafından da koruma çalışmaları yürütülüyor.

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Kadim denizcilerin tehlikeli yolculuğu! Geçmişi 110 milyon yıl öncesine uzanıyor...

KİRLİLİĞİN İÇİNDE HAYATTA KALMAK İÇİN ÇIRPINIYORLAR

Nesillerinin devamı için sürekli koruma ve gözetim altında tutulan deniz kaplumbağaları, hayatta kalmak için en büyük mücadeleyi artan çevresel kirliliğe karşı veriyor.

Deniz ve karadaki plastik kirliliği, petrol sızıntıları, yıkıcı balıkçılık faaliyetleri, bilinçsiz insan davranışları ve iklim değişikliği, deniz kaplumbağalarının popülasyonunu olumsuz etkileyen tehlikelerin başında geliyor.

Deniz kaplumbağalarının nesillerinin korunması, deniz ve kıyı ekosisteminin dengesi açısından da büyük önem taşıyor.

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Kadim denizcilerin tehlikeli yolculuğu! Geçmişi 110 milyon yıl öncesine uzanıyor...

"İZTUZU'NA GELEN ANNE DENİZ KAPLUMBAĞALARININ SAYISI 4 KAT ARTTI"

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren DEKAMER Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska, kaplumbağaların 4,5 kilometre uzunluğundaki İztuzu sahilinde 1988'ten bu yana izlendiğini anlattı.

O dönemlerde gelen 40-50 civarındaki anne deniz kaplumbağasının takip edildiğini ve 150 yuvanın olduğunu dile getiren Kaska, "Bugün İztuzu'nda deniz kaplumbağalarının yuva sayısı 700-750 rakamlarına ulaştı. Yani bu sahile gelen anne deniz kaplumbağa sayısı neredeyse 3-4 kat arttı. Bu da kaplumbağaların doğdukları kumsalı tekrar yuva yapmak için geldiklerinin en önemli göstergelerinden." dedi.