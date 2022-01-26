26 Ocak 2022, Çarşamba
Kadim denizcilerin tehlikeli yolculuğu! Geçmişi 110 milyon yıl öncesine uzanıyor...
Geçmişi 110 milyon yıl öncesine uzanan, izledikleri yolla insanlara da kılavuz olan deniz kaplumbağalarının türleri, tüm koruma çalışmalarına karşın artan çevresel kirlilik nedeniyle hala tehlike altında. Denizlerin kadim canlıları deniz kaplumbağalarının, çevresel kirlilikle giderek daha tehlikeli bir yolculuğa dönüşen yaşamlarını görüntülendi.
Giriş Tarihi: 26.01.2022 11:58
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