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Aç kalan kurt sürüsü kangal köpeğini paramparça etti! Arabayla geçenler gözlerine inanamadı

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf görenleri dehşete düşürdü. Soğuklar nedeniyle aç kalan kurt sürüsü şehre inerken kangal köpeğine saldırdı. Yoldan geçen bir kişi köpeğin son halini çekerek paylaştı. İşte vahşi doğanın gerçek yüzünü gösteren fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 26.01.2022 11:25 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022 11:25
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Aç kalan kurt sürüsü kangal köpeğini paramparça etti! Arabayla geçenler gözlerine inanamadı

KURTLAR KÖYE DADANDI KÖYLÜ KORKU İÇİNDE

Bursa'da köye kadar gelip koyunları telef eden ve köpekleri yaralayan kurtlar, köyün kabusu oldu. Köyün yakınlarına kadar gelen kurtları köylüler cep telefonlarıyla görüntüledi.

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Aç kalan kurt sürüsü kangal köpeğini paramparça etti! Arabayla geçenler gözlerine inanamadı

Mustafakemalpaşa ilçesi Dallıca köyü sakinlerinin başı son zamanlarda kurtlarla dertte. Kurtlar köyün içine kadar gelip ağıldaki koyunları telef etti, köpekleri de yaraladı. Köyün yakınlarında gezerken karşısına kurt çıkan bir köylü, cep telefonuyla kurtları görüntüledi. Kurtların çocuklarına ve kendilerine saldırmasından korkan köylüler korku içinde yaşıyor. Daha önce köyün içinde ve çevresinde görülmeyen kurtlar son 2 yıldır gözükmeye başladı.

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Aç kalan kurt sürüsü kangal köpeğini paramparça etti! Arabayla geçenler gözlerine inanamadı

Kurtların saldırdığı köpeğin sahibi Hayri Gökçe, "Kurtlar gelip hayvanlarımıza saldırdı. Köpeklerimizle boğuştu, köpeğimizi yaraladı. Koyunlarımın bulunduğu ağılın kapısını kemirmişler. Bize ve çocuklarımıza saldıracaklar diye korku içindeyiz" dedi.
Kurtların koyunlara saldırısına şahit olan Ahmet Türkmen, "Ben evimin önünde odun keserken kurtların komşumun koyunlarına saldırdığını gördüm. Çocuklarım da evimin önünde oynuyorlardı. Koyunların kaçıştığını görünce dikkatli baktım, kurdun bir kuzuyu yatırıp yediğini gördüm. Ben olmasam koyunların çoğunu yiyeceklerdi" şeklinde konuştu.

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Aç kalan kurt sürüsü kangal köpeğini paramparça etti! Arabayla geçenler gözlerine inanamadı

Köyün yakınında karşısına kurt çıkan Ünal Ulutaş, "Tarladan gelirken köyün girişinde kurtları gördüm. Bu kurtlar köyde hayvanlara zarar verdi. İnsanlara da zarar vermelerinden korkuyoruz" diye konuştu.

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Aç kalan kurt sürüsü kangal köpeğini paramparça etti! Arabayla geçenler gözlerine inanamadı

Sivas'ın Zara ilçesinde köye inen aç kurt sürüsü bir köpeği parçaladı, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.