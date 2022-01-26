Aç kalan kurt sürüsü kangal köpeğini paramparça etti! Arabayla geçenler gözlerine inanamadı

Mustafakemalpaşa ilçesi Dallıca köyü sakinlerinin başı son zamanlarda kurtlarla dertte. Kurtlar köyün içine kadar gelip ağıldaki koyunları telef etti, köpekleri de yaraladı. Köyün yakınlarında gezerken karşısına kurt çıkan bir köylü, cep telefonuyla kurtları görüntüledi. Kurtların çocuklarına ve kendilerine saldırmasından korkan köylüler korku içinde yaşıyor. Daha önce köyün içinde ve çevresinde görülmeyen kurtlar son 2 yıldır gözükmeye başladı.

