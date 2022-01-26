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Aç kalan kurt sürüsü kangal köpeğini paramparça etti! Arabayla geçenler gözlerine inanamadı
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf görenleri dehşete düşürdü. Soğuklar nedeniyle aç kalan kurt sürüsü şehre inerken kangal köpeğine saldırdı. Yoldan geçen bir kişi köpeğin son halini çekerek paylaştı. İşte vahşi doğanın gerçek yüzünü gösteren fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 26.01.2022 11:25Güncelleme Tarihi: 26.01.2022 11:25