Kadıköylülerin başı 'Kahverengi Kokarca Böceği' ile dertte: Öldürünce feci bir koku yayıyor

"BİTKİLERİN DE ÖZ SUYUNU EMEREK VERİMLİLİĞİNİ DÜŞÜRÜYOR"

Kahverengi Kokarca Böceğinin yaklaşık 300 tarımsal ürüne zarar verebileceğini söyleyen Kapıkıran sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağız yapısı iğne şeklinde olan bir böcektir. Meyvelerin içine o iğneyi sokarak meyve kalitesini düşmesine sebep oluyor. Fındıkta acılaşma ve kahverengileşmeye neden oluyor. Domateste ısırdığı bölgelerde saralma yapıyor. Bitkilerin de öz suyunu emerek verimliliğini düşürüyor. Meyvelerini içini boşaltarak rekoltesini düşmesine neden oluyor. İnsanlara direkt bir olumsuz etkisi yok, en direkt etkisi gıdada oluşturduğu tahribat dolayısıyla büyük bir etkisinin olduğu söylenebilir. 300'e yakın tarım ürününde etkili olabileceği söyleniyor. Halk arasında kokar böcek olarak bilinen böceğin Çin versiyonu bu. Dünyanın çeşitli ülkelerinde birçok versiyonu var. Dış yüzeyinde kahverengi lekeler vardır"