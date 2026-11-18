Soylu, "6 yaşındaki kızımı okula götürürken, diğer sokaklardan geçmek zorunda kaldığımız için yol uzuyordu ve çok mağdur oluyorduk. Bu yıl burası açıldığı için biz de çok rahatladık. Artık burayı kullanıp daha kısa zamanda gidiyoruz. Çok güzel olmuş, emeği geçenlere teşekkür ederiz. Biz buradan tünel olarak evin altından kızımla geçiyoruz. Bizim için eğlenceli ve güzel oluyor. İlk önce görünce garipsedik. Daha sonra düşününce de hoşumuza gitti. Aksaray'da ilk kez böyle bir olayla karşılaştık. Bizim için çok güzel oldu. Çünkü kısa yoldan okulumuza gidiyoruz. İlk görenler şaşırıyor. Daha sonra herkesin hoşuna gitti" diye konuştu.