Evinin altından yol geçince çözümü bu yöntemde buldu: Artık herkes oradan geçiyor
Aksaray'da imar değişikliği sonrası iki katlı evinin bir bölümünden yol geçen gurbetçi, ilginç bir çözüm buldu. Evin alt katındaki duvarları kırarak tünel oluşturan ev sahibi, mahalle sakinlerinin yolu kullanmasını sağladı. Altından insanların geçtiği ev, görenleri şaşkına çevirdi.
Aksaray'da belediyenin yaptığı imar değişikliği sonrası iki katlı bir evin bulunduğu alandan yol geçirilmesi kararlaştırıldı.
Yurt dışında yaşayan ev sahibi, yolun kullanılabilmesi için evinin alt katındaki duvarları kırarak tünel oluşturdu. Mahalle sakinleri de evin altından geçerek yolu kullanmaya başladı.
EVİN ALT KATINI TÜNELE DÖNÜŞTÜRDÜ
Olay, Aksaray'ın Büyük Bölcek Mahallesi'nde yaşandı. Belediyenin yaptığı imar değişikliği sonrası iki katlı evin bir bölümünden yol geçti.
Yurt dışında yaşayan ve tatil için memleketine geldiğinde evi kullanan ev sahibi, yolun açılabilmesi için geçici bir çözüm geliştirdi.
Evin alt katındaki duvarları kırarak tünel oluşturan gurbetçi, mahalle sakinlerinin buradan geçmesini sağladı. Mahalleli, evin altından geçen yolu kullanarak ulaşımını sağlamaya başladı.