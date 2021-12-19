İzmit’te kahreden olay! Annesi yanında ölen bebeğin ağlaması tüm binada yankılandı

'ANNE DAYANAMIYORUM KAPIYI KIRACAĞIM'

Nurten Uyanık'ın komşuları çeşitli iddialarda bulundu. Uyanık'ın psikolojik şiddet gördüğünü ileri süren S.U., "Olay günü öğle saatlerinde Nurten'in eşinin eve geldiğini gördüm ve öksürük sesleri duydum. Yine öğle saatlerinde bebek çok ağlamaya başladı. Benim oğlum da salonda oturuyordu, sesleri duydu. Bana, 'Anne bebek çok ağlıyor' dedi. Yaşadıkları evde elektrik, su ve doğalgazları kesik olduğu için eşi Nurten'i Gölcük'te başka bir yere götürmüştü. Yaklaşık 1 haftadır bu evdeydiler, bebekte soğuktan mıdır nedir sürekli ağlıyordu. Nurten 1 haftadır bizimle olan diyaloğunu kesmişti. Bizi gördüğü zaman saklanıyordu, kapıyı açmıyordu. Öğleden sonra saat 15.00 - 16.00 civarı yine adamın öksürük sesi geldi. Ben yine oralı olmadım. Saat 17.00'den sonra da bebeğin sesi çok artmaya başladı. Oğlum bana 'Anne dayanamıyorum kapıyı kıracağım' dedi. Ben bırakmadım. O sıra alt komşu beni aradı ve 'Bebek çok ağlıyor, bir bak istersen' dedi. Ben de onların her sorunuyla ilgilendiğim için bakmak istemedim. Evlerinde yaşanan şiddet sebebiyle sürekli jandarma çağırmak zorunda kalıyordum. Nurten de zaten bipolar hastasıydı, psikolojisi iyice bozuluyordu. Rahatsız oluyordu" ifadelerini kullandı.