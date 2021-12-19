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İzmit’te kahreden olay! Annesi yanında ölen bebeğin ağlaması tüm binada yankılandı

Kocaeli'de annesi yanında intihar eden 3 aylık bebeğin olay gününe ait kayda alınan ağlama sesleri ortaya çıktı. Kayıtlarda bebeğin ağlamasının bütün apartmanı inlettiği duyulurken, o anlar duyanların yüreğini sızlattı.

İHA
Giriş Tarihi: 19.12.2021 14:51
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İzmit’te kahreden olay! Annesi yanında ölen bebeğin ağlaması tüm binada yankılandı

Olay, 15 Aralık Çarşamba akşamı İzmit ilçesi Kuruçeşme Akpınar TOKİ Konutları'nda yaşandı.

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İzmit’te kahreden olay! Annesi yanında ölen bebeğin ağlaması tüm binada yankılandı

Edinilen bilgiye göre, üç aylık bebeğin uzun zaman ağlaması üzerine binada oturanların ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

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İzmit’te kahreden olay! Annesi yanında ölen bebeğin ağlaması tüm binada yankılandı

DOĞALGAZ BORUSUNA ASILI CESEDİ BULUNDU

Kapıyı kırarak içeri giren jandarma ekipleri, Nurten Uyanık'ın (36) doğalgaz borusuna asılı cansız bedeniyle karşılaştı. Olay günü tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan 3 aylık bebeği ise devlet koruması altına alındı.

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İzmit’te kahreden olay! Annesi yanında ölen bebeğin ağlaması tüm binada yankılandı

AĞLAMA SESLERİ YÜREK YAKTI

Olay gününde bebeğin ağlama sesleri ise komşular tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde 3 aylık bebeğin ağlama seslerinin tüm binada yankılandığı duyuldu.

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İzmit’te kahreden olay! Annesi yanında ölen bebeğin ağlaması tüm binada yankılandı

'ANNE DAYANAMIYORUM KAPIYI KIRACAĞIM'

Nurten Uyanık'ın komşuları çeşitli iddialarda bulundu. Uyanık'ın psikolojik şiddet gördüğünü ileri süren S.U., "Olay günü öğle saatlerinde Nurten'in eşinin eve geldiğini gördüm ve öksürük sesleri duydum. Yine öğle saatlerinde bebek çok ağlamaya başladı. Benim oğlum da salonda oturuyordu, sesleri duydu. Bana, 'Anne bebek çok ağlıyor' dedi. Yaşadıkları evde elektrik, su ve doğalgazları kesik olduğu için eşi Nurten'i Gölcük'te başka bir yere götürmüştü. Yaklaşık 1 haftadır bu evdeydiler, bebekte soğuktan mıdır nedir sürekli ağlıyordu. Nurten 1 haftadır bizimle olan diyaloğunu kesmişti. Bizi gördüğü zaman saklanıyordu, kapıyı açmıyordu. Öğleden sonra saat 15.00 - 16.00 civarı yine adamın öksürük sesi geldi. Ben yine oralı olmadım. Saat 17.00'den sonra da bebeğin sesi çok artmaya başladı. Oğlum bana 'Anne dayanamıyorum kapıyı kıracağım' dedi. Ben bırakmadım. O sıra alt komşu beni aradı ve 'Bebek çok ağlıyor, bir bak istersen' dedi. Ben de onların her sorunuyla ilgilendiğim için bakmak istemedim. Evlerinde yaşanan şiddet sebebiyle sürekli jandarma çağırmak zorunda kalıyordum. Nurten de zaten bipolar hastasıydı, psikolojisi iyice bozuluyordu. Rahatsız oluyordu" ifadelerini kullandı.