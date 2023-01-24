İzmirli emlak kralından kardeşlerine vasiyetname şoku! Dudak uçuklatan serveti bakın kime bırakmış
İzmir ve Şikago'da milyonlarca dolar yatırımları, AVM'leri bulunan ve 69 yaşında kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ünlü işadamı Kasım Pırlant'ın vasiyetnamesi ortaya çıktı. Emlak kralından milyon dolarlık mirastan pay bekleyen kardeşlerine büyük şok.
Giriş Tarihi: 24.01.2023
07:49 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023
09:17
Kasım Pırlant, geçtiğimiz 27 Aralık'ta rahatsızlanınca yakınları tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. 69 yaşındaki Pırlant doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.
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Pırlant'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Pırlant, İzmir Alsancak Hocazade Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ABD'nin Şikago kentinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kasım Pırlant, 11 sene önce kazada vefat eden oğlu Zafer Pırlant'ın Şikago'daki mezarının yanına defnedildi.
VASİYETNAMEYE ULAŞILDI SABAH, ünlü işadamı Kasım Pırlant'ın vefatından 11 sene önce yazdığı vasiyetnameye ulaştı. Emlak kralı Kasım Pırlant'ın 12 Haziran 2012'de ABD Şikago Konsolosluğu'ndan verilmiş nüfus cüzdanı ile 12 Haziran 2012'de İzmir 25. Noterliği 'ne başvurarak vasiyetname düzenlenmesini istedi.
Vasiyetname düzenlenmeden önce Uzman Doktor Ümit Danişmend tarafından verilen sağlık raporuna göre, Pırlant'ın akli melekelerinin yerinde olduğu, kendi kararlarını verebileceği, okuyup yazabildiği belirtildi. Vedat Serhat Altınok ile Nehir Karagöz de vasiyetname düzenlenirken tanık oldu.
VASİYETNAMEYE ŞU SÖZLERLE BAŞLADI Kasım Pırlant vasiyetnameye şu sözlerle başladı: "Türkiye Cumhuriyeti hudutları dâhilinde sahibi olduğum bilumum gayrimenkullerimin tamamını, ortağı olduğum şirketlerdeki hisselerimin tamamını, bankalarda bulunan hesaplardaki paranın tamamını ve taşınır mallarımın tamamını ölümümden sonra Tülay Pırlant'a bırakıyorum.