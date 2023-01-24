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İzmirli emlak kralından kardeşlerine vasiyetname şoku! Dudak uçuklatan serveti bakın kime bırakmış

İzmir ve Şikago'da milyonlarca dolar yatırımları, AVM'leri bulunan ve 69 yaşında kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ünlü işadamı Kasım Pırlant'ın vasiyetnamesi ortaya çıktı. Emlak kralından milyon dolarlık mirastan pay bekleyen kardeşlerine büyük şok.

Giriş Tarihi: 24.01.2023 07:49 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 09:17
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İzmirli emlak kralından kardeşlerine vasiyetname şoku! Dudak uçuklatan serveti bakın kime bırakmış

Kasım Pırlant, geçtiğimiz 27 Aralık'ta rahatsızlanınca yakınları tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. 69 yaşındaki Pırlant doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

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İzmirli emlak kralından kardeşlerine vasiyetname şoku! Dudak uçuklatan serveti bakın kime bırakmış

Pırlant'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Pırlant, İzmir Alsancak Hocazade Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ABD'nin Şikago kentinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kasım Pırlant, 11 sene önce kazada vefat eden oğlu Zafer Pırlant'ın Şikago'daki mezarının yanına defnedildi.

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İzmirli emlak kralından kardeşlerine vasiyetname şoku! Dudak uçuklatan serveti bakın kime bırakmış

VASİYETNAMEYE ULAŞILDI
SABAH, ünlü işadamı Kasım Pırlant'ın vefatından 11 sene önce yazdığı vasiyetnameye ulaştı. Emlak kralı Kasım Pırlant'ın 12 Haziran 2012'de ABD Şikago Konsolosluğu'ndan verilmiş nüfus cüzdanı ile 12 Haziran 2012'de İzmir 25. Noterliği 'ne başvurarak vasiyetname düzenlenmesini istedi.

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İzmirli emlak kralından kardeşlerine vasiyetname şoku! Dudak uçuklatan serveti bakın kime bırakmış

Vasiyetname düzenlenmeden önce Uzman Doktor Ümit Danişmend tarafından verilen sağlık raporuna göre, Pırlant'ın akli melekelerinin yerinde olduğu, kendi kararlarını verebileceği, okuyup yazabildiği belirtildi. Vedat Serhat Altınok ile Nehir Karagöz de vasiyetname düzenlenirken tanık oldu.

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İzmirli emlak kralından kardeşlerine vasiyetname şoku! Dudak uçuklatan serveti bakın kime bırakmış

VASİYETNAMEYE ŞU SÖZLERLE BAŞLADI
Kasım Pırlant vasiyetnameye şu sözlerle başladı: "Türkiye Cumhuriyeti hudutları dâhilinde sahibi olduğum bilumum gayrimenkullerimin tamamını, ortağı olduğum şirketlerdeki hisselerimin tamamını, bankalarda bulunan hesaplardaki paranın tamamını ve taşınır mallarımın tamamını ölümümden sonra Tülay Pırlant'a bırakıyorum.