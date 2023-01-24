Bursa’da dehşet! Kızının gözü önünde başından vuruldu

İ.A., kendisiyle görüşmek istemeyen İnan'ı "Gel bir konuşalım" diyerek ikna etti. Daha sonra Nurten İnan, İ.A. ile evinin önünde sözlü tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma üzerine İ.A., yanında getirdiği tabanca ile İnan'ı kızının gözü önünde başından vurdu.