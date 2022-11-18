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İzmir’i sağanak vurdu! Hayat felç oldu | İşte İzmir’deki çileden görüntüler

CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer yönetimindeki İzmir'de, bazı ilçelerde aniden başlayan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Şiddetli sağanakta tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın bazı sokak ve dükkanları suyla doldu. Esnaf, ellerine aldıkları kova ve küreklerle yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı. Dükkanını su basan esnaflar, "Her yağmurda burası aynı oluyor. Her yağmurda bunu çekiyoruz biz. Biraz yağmur yağınca burası suyla doluyor" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 18.11.2022 19:21 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 19:39
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İzmir’i sağanak vurdu! Hayat felç oldu | İşte İzmir’deki çileden görüntüler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından İzmir genelinde yağmur etkili oldu.

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İzmir’i sağanak vurdu! Hayat felç oldu | İşte İzmir’deki çileden görüntüler

Aniden bastıran sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi, hayatı felç etti.

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İzmir’i sağanak vurdu! Hayat felç oldu | İşte İzmir’deki çileden görüntüler

Yağmur, sürücü ve vatandaşlara da zor anlar yaşatırken, kentin önemli arterlerindeki alt geçitler suyla doldu.

Öte yandan, belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı.

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İzmir’i sağanak vurdu! Hayat felç oldu | İşte İzmir’deki çileden görüntüler

Yolları da vuran sel araç sahiplerine zor anlar yaşattı.

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İzmir’i sağanak vurdu! Hayat felç oldu | İşte İzmir’deki çileden görüntüler

İZMİR'DE ESNAFIN YAĞMUR ÇİLESİ

İzmir'de öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli sağanakta tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın bazı sokak ve dükkanları suyla doldu.