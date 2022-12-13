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İzmir’i sağanak vurdu! Bin dükkanın olduğu tarihi Kemeraltı Çarşısı su altında kaldı : Esnaf A Haber'e konuştu: Burası hep böyle

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş yerlerini su bastı. Esnaf, A Haber canlı yayınında isyan etti: Burası hep böyle. Hiç hallolmadı. Hiçbir yetkili buraya gelmiyor. Öte yandan kentte bazı noktalarda rögarlar taşarken, yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü.

Giriş Tarihi: 13.12.2022 16:24 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 16:28
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İzmir’i sağanak vurdu! Bin dükkanın olduğu tarihi Kemeraltı Çarşısı su altında kaldı : Esnaf A Haber’e konuştu: Burası hep böyle

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir için yapılan sağanak uyarısı sonrası saat 14.00'ten itibaren şiddetli yağmur etkili oldu.

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İzmir’i sağanak vurdu! Bin dükkanın olduğu tarihi Kemeraltı Çarşısı su altında kaldı : Esnaf A Haber’e konuştu: Burası hep böyle

Yeşildere Caddesi, Anadolu Caddesi, Gazi Bulvarı gibi trafiğin yoğun olduğu yollarda sürücüler, zor anlar yaşadı.

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İzmir’i sağanak vurdu! Bin dükkanın olduğu tarihi Kemeraltı Çarşısı su altında kaldı : Esnaf A Haber’e konuştu: Burası hep böyle

Trafik polisleri ve zabıta ekipleri, su baskınlarına karşı önlem aldı. Bazı noktalarda rögarlar taşarken, yollar göle döndü.

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İzmir’i sağanak vurdu! Bin dükkanın olduğu tarihi Kemeraltı Çarşısı su altında kaldı : Esnaf A Haber’e konuştu: Burası hep böyle

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş yerini su bastı. Dükkan sahipleri ve personel, yağmur sularını kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışırken, belediye ekipleri de çalışma başlattı.

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İzmir’i sağanak vurdu! Bin dükkanın olduğu tarihi Kemeraltı Çarşısı su altında kaldı : Esnaf A Haber’e konuştu: Burası hep böyle

Kordon boyu da yer yer yağmur suyuyla doldu. Kuvvetli yağışın bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.