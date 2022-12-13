13 Aralık 2022, Salı
İzmir’i sağanak vurdu! Bin dükkanın olduğu tarihi Kemeraltı Çarşısı su altında kaldı : Esnaf A Haber'e konuştu: Burası hep böyle
İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş yerlerini su bastı. Esnaf, A Haber canlı yayınında isyan etti: Burası hep böyle. Hiç hallolmadı. Hiçbir yetkili buraya gelmiyor. Öte yandan kentte bazı noktalarda rögarlar taşarken, yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü.
Giriş Tarihi: 13.12.2022 16:24 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 16:28
- 1
- 19
- 2
- 19
- 3
- 19
- 4
- 19
- 5
- 19