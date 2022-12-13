13 Aralık 2022, Salı
Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card çekiliş sonuçları hangi tarihte belli olacak?
Green Card çekiliş sonuçlarının açıklanacağı tarih son zamanlarda merak konusu oluyor. 5 Ekim- 8 Kasım tarihinde sona eren başvuru işlemlerinin ardından binlerce kişi, "Green Card başvuru sonuçları ne zaman, tarih belli oldu mu?" İşte, Green Card hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 13.12.2022 22:41 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 22:45
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