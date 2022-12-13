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Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card çekiliş sonuçları hangi tarihte belli olacak?

Green Card çekiliş sonuçlarının açıklanacağı tarih son zamanlarda merak konusu oluyor. 5 Ekim- 8 Kasım tarihinde sona eren başvuru işlemlerinin ardından binlerce kişi, "Green Card başvuru sonuçları ne zaman, tarih belli oldu mu?" İşte, Green Card hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 13.12.2022 22:41 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 22:45
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Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card çekiliş sonuçları hangi tarihte belli olacak?

ABD'de çalışma ve yaşama fırsatını kazanmak için Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuruların sona ermesinin ardından sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. İşte, Green Card başvurusu hakkında merak edilenler...

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Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card çekiliş sonuçları hangi tarihte belli olacak?

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2024 Green Card çekilişi başvuruları sona erdi.



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Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card çekiliş sonuçları hangi tarihte belli olacak?

Buna göre; bu yıl Green Card başvuruları 5 Ekim (bugün) - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Başvurular Türkiye saati ile 20.00'da sona erdi. Başvuru sonuçları ise 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

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Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card çekiliş sonuçları hangi tarihte belli olacak?

GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün.

Çıkan sayfada "uyarı" bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için "onay numarası, soyadı ve doğum tarihi"nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.

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Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card çekiliş sonuçları hangi tarihte belli olacak?

GREEN CARD NASIL ALINIR?

Günümüzde Amerika'ya gitmek isteyenler için büyük bir öneme sahip olan Green Card almak için belli zamanlarda çekilişler açılıyor. Bu çekilişleri kaçırmadan başvuru yapmak önem taşımaktadır.

Green Card sahibi olan kişi ABD vatandaşı olmasa dahi ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur. Gren Card'ın sağladığı pek çok avantaj vardır.