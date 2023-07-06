İzmir’deki makas katliamında kaza tespit tutanağı ortaya çıktı! Dikkat çeken ifade
Türkiye'nin konuştuğu makas katliamında yeni gelişme yaşandı. Kaza tespit tutanağı ortaya çıktı. Tüm kusurun, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren hafif ticari araç sürücüsü 19 yaşındaki Yusuf İslam Koçak'a ait olduğu vurgulandı.
Giriş Tarihi: 06.07.2023
13:07
Tarihler 30 Haziran'ı gösterdiğinde İzmir'de tüyler ürperten bir kaza meydana geldi. Gaziemir'den Ayrancılar yönüne giden Özcan Özer (57) yönetimindeki, içinde 11 kişinin olduğu 34 DEB 698 plakalı otomobile, Yusuf İslam Koçak'ın kullandığı 35 ADF 564 plakalı hafif ticari araç, yandan çarptı.
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Özer'in kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşıp, karşı yönden gelen İsmail Akdar'ın (50) kullandığı 09 BU 404 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri, çevre güvenliğini sağladı.
Sağlık görevlilerinin kontrolünde, otomobildeki Sibel Özer (54) ile Şengül Akbaş'ın (64) yaşamını yitirdiği, her 2 araçtaki toplam 23 kişinin yaralandığı belirlendi. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Özcan Özer, oğlu Ali Alperen Özer (18) ile minibüsteki Mustafa Kemal Karaca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 9 yaralının dışında, diğerleri ise tedavileri tamamlanınca taburcu edildi.
Kaza anı, bir otomobilin araç kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde hafif ticari aracın Özcan Özer'in kullandığı otomobile hızla yandan çarptığı, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobilin refüjü aşıp, karşı yöne geçerek minibüsle çarpıştığı anlar yer aldı.
Kazada, otomobile çarptıktan sonra hızla uzaklaşan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf İslam Koçak, yakalanıp gözaltına alındı. Sorgusunda, önündeki bir aracı sollarken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyleyen Koçak, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip tutuklandı.