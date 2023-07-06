İzmir’deki makas katliamında kaza tespit tutanağı ortaya çıktı! Dikkat çeken ifade

Sağlık görevlilerinin kontrolünde, otomobildeki Sibel Özer (54) ile Şengül Akbaş'ın (64) yaşamını yitirdiği, her 2 araçtaki toplam 23 kişinin yaralandığı belirlendi. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Özcan Özer, oğlu Ali Alperen Özer (18) ile minibüsteki Mustafa Kemal Karaca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 9 yaralının dışında, diğerleri ise tedavileri tamamlanınca taburcu edildi.