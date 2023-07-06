Sürekli kusuyordu! Doktora giden hastanın boğazından bakın ne çıktı 🐙 Doktorları bile şaşkına çeviren olay 👩‍⚕️

Sürekli kusma şikayetiyle hastaneye giden hasta hiç beklemediği bir olayla karşı karşıya geldi. Yediği bir akşam yemeğinden sonra rahatsızlanan hastayı kontrol eden doktorlar da görükleri manzara karşısında adeta şoke oldu.

Giriş Tarihi: 06.07.2023 10:40 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 10:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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