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Haberler Galeri Sürekli kusuyordu! Doktora giden hastanın boğazından bakın ne çıktı 🐙 Doktorları bile şaşkına çeviren olay 👩‍⚕️

Sürekli kusuyordu! Doktora giden hastanın boğazından bakın ne çıktı 🐙 Doktorları bile şaşkına çeviren olay 👩‍⚕️

Sürekli kusma şikayetiyle hastaneye giden hasta hiç beklemediği bir olayla karşı karşıya geldi. Yediği bir akşam yemeğinden sonra rahatsızlanan hastayı kontrol eden doktorlar da görükleri manzara karşısında adeta şoke oldu.

Giriş Tarihi: 06.07.2023 10:40 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 10:40
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Sürekli kusuyordu! Doktora giden hastanın boğazından bakın ne çıktı 🐙 Doktorları bile şaşkına çeviren olay 👩‍⚕️

Singapur'da yaşayan ismi açıklanmayan bir hasta akşam yemeği yedikten kısa bir süre sonra sürekli olarak kusma ve nefes alamama şikayetleriyle doktora başvurdu.

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Sürekli kusuyordu! Doktora giden hastanın boğazından bakın ne çıktı 🐙 Doktorları bile şaşkına çeviren olay 👩‍⚕️

Doktorlar, Singapurlu bir adamın boğazındaki rahatsızlığın yemek borusuna sıkışan sekiz bacaklı bir yumuşakçadan kaynaklandığını keşfettikten sonra şaşkına döndüler.

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Sürekli kusuyordu! Doktora giden hastanın boğazından bakın ne çıktı 🐙 Doktorları bile şaşkına çeviren olay 👩‍⚕️

Doktorlar endoskopi yardımıyla hastanın yemek borusunda incelemeler yaptıktan sonra retrofleksiyon ile ahtapotu çıkartmayı başardılar. Hasta ameliyatın ardından sağlığına kavuştu ve iki gün sonra taburcu edildi.

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Sürekli kusuyordu! Doktora giden hastanın boğazından bakın ne çıktı 🐙 Doktorları bile şaşkına çeviren olay 👩‍⚕️

EMEKLİ ASKERİN KARNINDAN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ...

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da çifte dünya rekoruna imza atıldı.

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Sürekli kusuyordu! Doktora giden hastanın boğazından bakın ne çıktı 🐙 Doktorları bile şaşkına çeviren olay 👩‍⚕️

62 yaşındaki emekli asker karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.