İzmir’deki elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi olayında akıllara durgunluk veren skandal: Beni de daha önce elektrik çarptı

İkisi de öldü. Elektrik telleri 6 seneden beri orada duruyor. Beni bile 2 sefer ayağımdan çarptı. Ben de zor kurtuldum, yoksa ölmüştüm. Ben onları uyardım, 'burada elektrik var, burayı yapın' dedim. Yapmadan bıraktılar" ifadelerine yer verdi.