13 Temmuz 2024, Cumartesi
İzmir'deki elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi olayında akıllara durgunluk veren skandal: Beni de daha önce elektrik çarptı
İzmir'in Konak ilçesinde, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili ilk şüphenin ise kanalizasyondaki elektrik kaçağından olduğu düşüncesiyle bölgede incelemeler yapılıyor.
Giriş: 13.07.2024 13:32 Güncelleme: 13.07.2024 13:33
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