15 Temmuz’da köprü ve otoyollar bedava mı? 2024 FSM, 15 Temmuz, Yavuz Sultan Selim köprüsü, Avrasya Tüneli ücretsiz mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün Pazartesi gününe denk gelmesiyle başlayan uzun tatil planları, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin akıbeti konusunu da gündeme taşıdı. Her yıl resmi tatil olarak idrak edilen bu önemli günde, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde toplu taşıma ücretsiz hizmet veriyor. Peki, aynı uygulama bu yıl köprü ve otoyollar için de geçerli olacak mı? 15 Temmuz'da köprü ve otoyollardan ücretsiz yararlanabilecek mi? İşte, merakla beklenen o sorunun cevabı ve tüm detaylar...