13 Temmuz 2024, Cumartesi
15 Temmuz’da köprü ve otoyollar bedava mı? 2024 FSM, 15 Temmuz, Yavuz Sultan Selim köprüsü, Avrasya Tüneli ücretsiz mi?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bu yıl Pazartesi gününe denk gelmesiyle birlikte uzun bir tatil fırsatı sunarken, akıllara "15 Temmuz'da köprü ve otoyollar bedava mı?" sorusunu getiriyor. Geçmiş yıllarda milli bayramlarda, yap-işlet-devret modeli dışında kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi önemli geçiş noktaları ile belirli otoyol kesimleri ücretsiz kullanıma açılmıştı. Peki, bu yıl 15 Temmuz'da da vatandaşları köprü ve otoyollarda aynı kolaylık bekliyor mu? İşte merakla beklenen sorunun cevabı ve 15 Temmuz'da ulaşımın detayları...
Giriş: 13.07.2024 12:53 Güncelleme: 13.07.2024 12:53
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