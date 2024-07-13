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15 Temmuz’da köprü ve otoyollar bedava mı? 2024 FSM, 15 Temmuz, Yavuz Sultan Selim köprüsü, Avrasya Tüneli ücretsiz mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bu yıl Pazartesi gününe denk gelmesiyle birlikte uzun bir tatil fırsatı sunarken, akıllara "15 Temmuz'da köprü ve otoyollar bedava mı?" sorusunu getiriyor. Geçmiş yıllarda milli bayramlarda, yap-işlet-devret modeli dışında kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi önemli geçiş noktaları ile belirli otoyol kesimleri ücretsiz kullanıma açılmıştı. Peki, bu yıl 15 Temmuz'da da vatandaşları köprü ve otoyollarda aynı kolaylık bekliyor mu? İşte merakla beklenen sorunun cevabı ve 15 Temmuz'da ulaşımın detayları...

ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 12:53 Güncelleme: 13.07.2024 12:53
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15 Temmuz’da köprü ve otoyollar bedava mı? 2024 FSM, 15 Temmuz, Yavuz Sultan Selim köprüsü, Avrasya Tüneli ücretsiz mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün Pazartesi gününe denk gelmesiyle başlayan uzun tatil planları, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin akıbeti konusunu da gündeme taşıdı. Her yıl resmi tatil olarak idrak edilen bu önemli günde, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde toplu taşıma ücretsiz hizmet veriyor. Peki, aynı uygulama bu yıl köprü ve otoyollar için de geçerli olacak mı? 15 Temmuz'da köprü ve otoyollardan ücretsiz yararlanabilecek mi? İşte, merakla beklenen o sorunun cevabı ve tüm detaylar...

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15 Temmuz’da köprü ve otoyollar bedava mı? 2024 FSM, 15 Temmuz, Yavuz Sultan Selim köprüsü, Avrasya Tüneli ücretsiz mi?

15 Temmuz'da Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilinde seyahat planlayanların merakla beklediği köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da belirli köprü ve otoyolların ücretsiz olması bekleniyor.

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15 Temmuz’da köprü ve otoyollar bedava mı? 2024 FSM, 15 Temmuz, Yavuz Sultan Selim köprüsü, Avrasya Tüneli ücretsiz mi?

Ücretsiz Olması Beklenen Köprü ve Otoyollar

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, daha önceki resmi tatil günlerinde olduğu gibi 15 Temmuz tarihinde de yap-işlet-devret modeli dışında kalan şu köprü ve otoyolların ücretsiz olması öngörülüyor:

📌15 Temmuz Şehitler Köprüsü

📌Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

📌Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

📌Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

📌Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

📌İzmir - Çeşme Otoyolu

📌İzmir - Aydın Otoyolu

📌Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

📌Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

📌Ücretli Olması Beklenen Köprü ve Otoyollar

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15 Temmuz’da köprü ve otoyollar bedava mı? 2024 FSM, 15 Temmuz, Yavuz Sultan Selim köprüsü, Avrasya Tüneli ücretsiz mi?

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan ve geçiş ücretleri özel şirketler tarafından belirlenen şu köprü ve otoyollarda ise 15 Temmuz'da da ücret alınması bekleniyor:

📌Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

📌Kuzey Marmara Otoyolu

📌Avrasya Tüneli

📌Osmangazi Köprüsü

📌Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

📌Ankara- Niğde Otoyolu

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15 Temmuz’da köprü ve otoyollar bedava mı? 2024 FSM, 15 Temmuz, Yavuz Sultan Selim köprüsü, Avrasya Tüneli ücretsiz mi?

Resmi Açıklama Bekleniyor

Konuya ilişkin kesin bilginin Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak resmi açıklama ile netleşmesi bekleniyor. Vatandaşların seyahat planlarını yapmadan önce resmi açıklamaları takip etmeleri önem taşıyor.