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İzmir'de yeğeni Eymen Kara'nın ölümüne neden olmuştu! Hala Zerrin Akça'dan şok itiraf

İzmir'deki bir rezidansın otoparkında halası Zerrin Akça'nınkullandığı cipin altında kalan 8 yaşındaki Kutsal Hazar Eymen Kara'nın ölümüyle ilgili açılan davaya devam edildi. İlk duruşmaya sağlık sorunları nedeniyle katılmayan, bu duruşmada ise salonda hazır bulunan tutuksuz sanık Zerrin Akça, "Olaydan sonra psikolojik tedavi gördüm, intihara teşebbüs ettim. Ne ceza verirseniz verin, ben zaten yaşamıyorum" dedi. Ardından söz alan Eymen'in babası Adem Kara ise sanık Akça'nın duygu sömürüsü yaptığını söyledi.

Giriş Tarihi: 29.01.2022 17:15 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022 17:23
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İzmir’de yeğeni Eymen Kara’nın ölümüne neden olmuştu! Hala Zerrin Akça’dan şok itiraf

Kaza, 1 Ağustos 2021 tarihinde, Çınarlı Mahallesi Ozan Abay Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin de içinde bulunduğu rezidansın otoparkında meydana geldi. Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Akça'dan kendisine köpek almasını istedi. Bunun üzerine Akça, yeğeniyle rezidanstaki evine para almaya geldi. İddiaya göre rezidansın otoparkında Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Akça'nın kullandığı cipten indiği sırada, eli kapıya sıkıştı.

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İzmir’de yeğeni Eymen Kara’nın ölümüne neden olmuştu! Hala Zerrin Akça’dan şok itiraf

Yeğenini fark etmeyen Akça, cipi hareket ettirdi. Küçük Eymen, bir süre yanında koştuğu aracın altında kalıp, yaşamını yitirdi. O anlar, otoparkın güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan Zerrin Akça ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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İzmir’de yeğeni Eymen Kara’nın ölümüne neden olmuştu! Hala Zerrin Akça’dan şok itiraf

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Zerrin Akça için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, İzmir 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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İzmir’de yeğeni Eymen Kara’nın ölümüne neden olmuştu! Hala Zerrin Akça’dan şok itiraf

Davanın ilk duruşmasına sağlık sorunları nedeniyle katılmayan Akça, bu duruşmada salonda hazır bulundu. Duruşmaya, Akça'nın yanı sıra Eymen'in babası Adem Kara ve avukatı Başak Atalay da katıldı.

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İzmir’de yeğeni Eymen Kara’nın ölümüne neden olmuştu! Hala Zerrin Akça’dan şok itiraf

'ARABAYA GÖTÜRDÜM AMA ARABA ÇALIŞMADI'

Hakim ilk olarak Zerrin Akça'ya söz verdi. Olay gününü anlatan Akça, "Yeğenimi olay tarihinde babası Adem Kara, anneannesinden alıp yanıma getirmişti, Eymen ile birlikte vakit geçirecektik. Eymen'in halasıyım ancak onu evladım gibi sevdim. Kendimi annesi gibi hissediyordum ve hayatımı Eymen'e adadım.