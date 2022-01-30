Bu dikkat testi beyin yakıyor! Resimdeki iPhone'u görebiliyor musunuz?

Sosyal medyada dolaşan dikkat testlerine elbette denk gelmişsinizdir ama bu defa ki farklı! Bu dikkat testini farklı kılansa oldukça zorlayıcı olması. Çoğu kişi fotoğrafa tüm dikkatiyle baksa da gizlenmiş olan telefonu göremiyor. Peki, siz telefonu görebilecek misiniz? İşte beyin yakan dikkat testi...