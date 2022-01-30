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Bu dikkat testi beyin yakıyor! Resimdeki iPhone'u görebiliyor musunuz?

Sosyal medyada dolaşan dikkat testlerine elbette denk gelmişsinizdir ama bu defa ki farklı! Bu dikkat testini farklı kılansa oldukça zorlayıcı olması. Çoğu kişi fotoğrafa tüm dikkatiyle baksa da gizlenmiş olan telefonu göremiyor. Peki, siz telefonu görebilecek misiniz? İşte beyin yakan dikkat testi...

Giriş Tarihi: 30.01.2022 01:24 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022 01:24
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Bu dikkat testi beyin yakıyor! Resimdeki iPhone’u görebiliyor musunuz?

Şimdi bu görüntüdeki masa ve halıya dikkatlice bakın. Aslında gözünüzün önünde bir iPhone var. Şu an fotoğrafta iPhone'un nerede olduğunu pek çokları gibi göremediniz mi?

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Bu dikkat testi beyin yakıyor! Resimdeki iPhone’u görebiliyor musunuz?

O halde sizin için telefonun olduğu bölgeyi biraz daha belirginleştirelim. Görebildiniz mi?

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Bu dikkat testi beyin yakıyor! Resimdeki iPhone’u görebiliyor musunuz?

Hâlâ mı göremediniz?

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Bu dikkat testi beyin yakıyor! Resimdeki iPhone’u görebiliyor musunuz?

iPhone tam olarak bu karenin içinde.

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Bu dikkat testi beyin yakıyor! Resimdeki iPhone’u görebiliyor musunuz?

İşte başarıyla gizlenmeyi başaran o iPhone... Halı deseniyle kendini başarıyla gizleyen kılıfı sosyal medyayı da karıştırmayı başardı.