İzmir'de tedbirleri hiçe saydılar! Koronavirüse davetiye çıkardılar...

Son dakika haberine göre; İzmir'de vaka sayısındaki artışlar, bazı vatandaşlar tarafından hiçe sayıldı. Kordon'da maske ve sosyal mesafe kuralına uymadan vakit geçiren vatandaşlar, emniyet güçleri tarafından uyarılmasına rağmen, tedbirleri yok saymaya devam etti.

Giriş Tarihi: 25.10.2020 06:19 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 06:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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