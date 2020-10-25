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25 Ekim 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri İzmir'de tedbirleri hiçe saydılar! Koronavirüse davetiye çıkardılar... İzmir'de tedbirleri hiçe saydılar! Koronavirüse davetiye çıkardılar... Son dakika haberine göre; İzmir'de vaka sayısındaki artışlar, bazı vatandaşlar tarafından hiçe sayıldı. Kordon'da maske ve sosyal mesafe kuralına uymadan vakit geçiren vatandaşlar, emniyet güçleri tarafından uyarılmasına rağmen, tedbirleri yok saymaya devam etti. Giriş Tarihi: 25.10.2020 06:19 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 06:20
İzmir'de tedbirleri hiçe saydılar! Koronavirüse davetiye çıkardılar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı açıklamada korona virüs (Covid-19) salgınında İzmir'in de aralarında bulunduğu 7 ilde artış olduğunu belirtmişti. .
GALERİ DEVAM EDİYOR
İzmir'de tedbirleri hiçe saydılar! Koronavirüse davetiye çıkardılar...
Vaka sayısındaki artışa rağmen İzmir'de bazı vatandaşlar, salgın önlemlerini hiçe saydı. Kentin en işlek yerlerinden olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar eğlence mekanlarına ve sahile akın etti.
İzmir'de tedbirleri hiçe saydılar! Koronavirüse davetiye çıkardılar...
EMNİYET GÜÇLERİ UYARDI Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da, bazı vatandaşların korona virüs tedbirlerini yok sayarak maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
İzmir'de tedbirleri hiçe saydılar! Koronavirüse davetiye çıkardılar...
Bölgede yoğun mesai yapan polis ekipleri, kurallara uymayan vatandaşları uyardı. Yoğunluk oluşan yerlerde vatandaşları sosyal mesafe kuralına uyması yönünde uyaran polis ve bekçi ekipleri, vatandaşların kurallara uymasını sağladı.
İzmir'de tedbirleri hiçe saydılar! Koronavirüse davetiye çıkardılar...
ÇÖPLER ÇİMLERE ATILDI Öte yandan mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklığını fırsat bilen bazı İzmirli vatandaşlar, sahilde vakit geçirdi.