İzmir’de streç filmle işkence! Kan donduran olayda flaş gelişme

İzmir'de 2019 Kasım ayında Konak'a bağlı Yenişehir Mahallesi Gıda Çarşısı'ndaki bir pompa firmasında çalışan ve o dönemde 17 yaşında olan yüzde 50 engelli Azad Hasobalılar (19) iş arkadaşlarının işkencesine maruz kaldı. Türkiye gündemine oturan olayda, Hasobalılar, iş yerinde çalışan Nurullah Sak ile Fırat Kocaman tarafından streç filme sarılarak üzerine su döküldü, yere yatırılıp tekmelendi. Bu sırada hakaretlere de maruz kalan talihsiz genç cinsel istismara da uğradı. İstismar ve işkence yapılırken bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.