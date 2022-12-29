İzmir'de streç filmle işkence! Kan donduran olayda flaş gelişme
İzmir'de yüzde 50 engelli 19 yaşındaki Azad Hasobalılar, iş arkadaşları tarafından streç filmle sarılarak işkenceye ve tacize uğradı. Türkiye gündemine oturan ve kan donduran olay görüntülerin WhatsApp grubunda paylaşılmasıyla ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 29.12.2022
11:35
İzmir'de 2019 Kasım ayında Konak'a bağlı Yenişehir Mahallesi Gıda Çarşısı'ndaki bir pompa firmasında çalışan ve o dönemde 17 yaşında olan yüzde 50 engelli Azad Hasobalılar (19) iş arkadaşlarının işkencesine maruz kaldı. Türkiye gündemine oturan olayda, Hasobalılar, iş yerinde çalışan Nurullah Sak ile Fırat Kocaman tarafından streç filme sarılarak üzerine su döküldü, yere yatırılıp tekmelendi. Bu sırada hakaretlere de maruz kalan talihsiz genç cinsel istismara da uğradı. İstismar ve işkence yapılırken bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ali Seven isimli ortak arkadaşları tarafından çekilen görüntü watsapp grubunda paylaşıldı. Azad'ın eşi Raziye Hasobalılar videoyu fark edince büyük şok yaşadı. Azad ile eşi Raziye Hasobalılar savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.
Sanıklar hakkında 6 yıldan 16 yıla kadar hapis istemiyle "sarkıntılık suretiyle cinsel istismar' suçundan dava açıldı. 3 ay 18 gün tutuklu kaldıktan sonra 2 sanık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
ÖZÜR DİLEDİ AMA CEZADAN KAÇAMADI
İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında sanık Nurullah Sak savunmasında, "Şakanın bu seviyeye geleceğini düşünmüyordum. Azad'dan özür dilerim.
Yüklenen suçları işleme kastım yoktur. Beraatime karar verilsin" derken, Fırat Kocaman ise, "Ben şaka yaptım. Daha ileri gittiğini düşünmüyorum. Yüklenen suçları işleme kastım yoktur. Beraatimi istiyorum" dedi.