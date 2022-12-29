"Güzel kızlar var" sözüne kandı kendini bagajda buldu! Polisin dikkati sayesinde kurtuldu
Adana'nın Karataş ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. "Güzel kız arkadaşlarımız var. Hep birlikte dışarı çıkıp, bir şeyler içelim" diyerek kandırdıkları adamın 10 bin TL'sini gasp eden şüpheliler, şahsı bagaja koyup kaçırmaya çalıştı. Uygulama noktasında şüphelilerin kullandığı aracı durduran yunus polisleri, şahsı bagajdan çıkardı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Giriş Tarihi: 29.12.2022
11:19
Adana'da eğlenmeye götürdükleri şahsı gasp edip darp ettikten sonra kaçırmaya çalışan şüpheliler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşte Adana'daki ilginç olayın detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Adana'da 49 yaşındaki Selahattin K., Ali A. (19) tarafından telefonla aranarak "Kız arkadaşlarımız var, beraber eğlenelim" diye davet edildi. Teklifi kabul eden Selahattin K., Ali A., arkadaşı Tayfun B.'yi (19) ve yaşları küçük 2 kızı otomobiliyle aldı. Beraber Karataş'a gidip alkol alan grup arasındaki Selahattin K. ile 15 yaşındaki kız çocuğu E.C., yakınlaştı. Bunun üzerine Ali A. ve Tayfun B., "Kız arkadaşımızı taciz ettin" diye bahane uydurarak Selahattin K.'yı darp ettikten sonra cep telefonunu alıp internet bankacılığı üzerinden hesaplarına 10 bin TL para gönderdi.
Gaspçılar, Selahattin K.'yı otomobilin bagajına koyarak 55 kilometre yol gitti. Çevirmeye giren şüpheliler polisin bagajda ses duyması üzerine yakayı ele verdi. Zanlılardan Ali A., "Selahattin koltuğa oturmayacağını, bagajda gitmek istediğini söyledi. Biz de bindirip, yola çıktık" diye kendisini savundu. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ali A. ve Tayfun B. tutuklandı, E.C., tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Araçta bulunan diğer kız çocuğu ifadesi alındıktan sonra salıverildi.
KIZLARLA KANDIRDILAR
Olay, 27 Aralık akşamı Karataş ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali A., babasının arkadaşı Selahattin K.'yi telefonla arayıp, "Güzel kız arkadaşlarımız var. Hep birlikte dışarı çıkıp, bir şeyler içelim" dedi. Teklifi kabul eden Selahattin K., otomobiliyle Ali A., arkadaşı Tayfun B., yanlarındaki 2 kızı alarak deniz kenarına gitti. Bir süre içki içen Selahattin K. ile kızlardan E.C. yakınlaştı. Bunun üzerine Ali A. ile Tayfun B., "Kız, arkadaşımıza sarkıntılık yaptın. Onu taciz ettin" bahanesiyle Selahattin K.'yi darp etmeye başladı.
İNTERNET BANKACILIĞINDAN 10 BİN TL
Zanlılar, zorla cep telefonu aldıkları Selahattin K.'nin banka hesabından, kendi hesaplarına 10 bin TL aktardı. Gaspçılar, kaçmaya başlayan Selahattin K.'yi yakalayıp, zorla otomobilinin bagajına bindirerek kilitledikten sonra kent merkezine doğru hareket etti. Şüpheliler, 55 kilometre boyunca Selahattin K.'yı bagajda taşıyarak merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'ne geldi. Asayiş uygulaması yapan yunus ekipleri, zanlıların kullandığı otomobili durdurdu.