"Güzel kızlar var" sözüne kandı kendini bagajda buldu! Polisin dikkati sayesinde kurtuldu

KIZLARLA KANDIRDILAR

Olay, 27 Aralık akşamı Karataş ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali A., babasının arkadaşı Selahattin K.'yi telefonla arayıp, "Güzel kız arkadaşlarımız var. Hep birlikte dışarı çıkıp, bir şeyler içelim" dedi. Teklifi kabul eden Selahattin K., otomobiliyle Ali A., arkadaşı Tayfun B., yanlarındaki 2 kızı alarak deniz kenarına gitti. Bir süre içki içen Selahattin K. ile kızlardan E.C. yakınlaştı. Bunun üzerine Ali A. ile Tayfun B., "Kız, arkadaşımıza sarkıntılık yaptın. Onu taciz ettin" bahanesiyle Selahattin K.'yi darp etmeye başladı.