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İzmir’de pitbull dehşeti! Sevmek isterken hayatının şokunu yaşadı | 6 yaşındaki Çınar kabus dolu anları anlattı
Her geçen bir pitbull saldırısı yaşanırken bu sefer dehşet haberi İzmir'den geldi. Komşusunun bahçesine giden 6 yaşındaki Hüseyin Çınar Avcı, zincirle bağlı pitbull melezi köpeği sevmek isterken saldırısına uğradı. Ağır yaralanan talihsiz çocuk, hastaneye kaldırıldı. Yaşadığı korku dolu anları anlattı.
Giriş Tarihi: 20.02.2022 14:33Güncelleme Tarihi: 20.02.2022 15:56