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İzmir’de pitbull dehşeti! Sevmek isterken hayatının şokunu yaşadı | 6 yaşındaki Çınar kabus dolu anları anlattı

Her geçen bir pitbull saldırısı yaşanırken bu sefer dehşet haberi İzmir'den geldi. Komşusunun bahçesine giden 6 yaşındaki Hüseyin Çınar Avcı, zincirle bağlı pitbull melezi köpeği sevmek isterken saldırısına uğradı. Ağır yaralanan talihsiz çocuk, hastaneye kaldırıldı. Yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Giriş Tarihi: 20.02.2022 14:33 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022 15:56
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İzmir’de pitbull dehşeti! Sevmek isterken hayatının şokunu yaşadı | 6 yaşındaki Çınar kabus dolu anları anlattı

Bayraklı'da Hüseyin Çınar Avcı ile ablası Zeynep Avcı (9), 18 Şubat saat 14.00 sıralarında komşuları A.H.Ö.'nün Doğançay Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evinin bahçesine gitti.

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İzmir’de pitbull dehşeti! Sevmek isterken hayatının şokunu yaşadı | 6 yaşındaki Çınar kabus dolu anları anlattı

Hüseyin Çınar Avcı, burada zincirle bağlı Pitbull melezi cinsi köpeği sevmek istedi. Ancak, köpek bir anda Avcı'ya saldırdı.

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İzmir’de pitbull dehşeti! Sevmek isterken hayatının şokunu yaşadı | 6 yaşındaki Çınar kabus dolu anları anlattı

Baş, kol ve kulağından yaralanıp, feryat eden Hüseyin Çınar Avcı'nın yardımına anneannesi ile köpeğin sahibi A.H.Ö. koştu. A.H.Ö., köpeğini kuyruğundan çekerek çocuğu kurtardı.

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İzmir’de pitbull dehşeti! Sevmek isterken hayatının şokunu yaşadı | 6 yaşındaki Çınar kabus dolu anları anlattı

İhbarla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından çocuğu, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı.

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İzmir’de pitbull dehşeti! Sevmek isterken hayatının şokunu yaşadı | 6 yaşındaki Çınar kabus dolu anları anlattı

Burada başına dikiş atılıp, yırtık meydana gelen kol ve kulağının da tedavisi yapılan Avcı, taburcu edildi. Mehmet Avcı, oğluna saldıran köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.