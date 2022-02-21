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Haberler Galeri Milyoner'de Yeşilçam hayranlarını şaşırtan olay: Hababam Sınıfı oyuncusu Hababam Sınıfı sorusunu bilemedi

Milyoner'de Yeşilçam hayranlarını şaşırtan olay: Hababam Sınıfı oyuncusu Hababam Sınıfı sorusunu bilemedi

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen ATV'nin fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster, bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Milyoner'in yeni bölümünde Hababam Sınıfı'nda oynayan Osman Cavcı, Hababam Sınıfı sorusunu bilemedi. İşte hafızaları zorlayan o soru ve doğru cevabı...

Giriş Tarihi: 21.02.2022 00:24 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022 01:49
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Milyoner’de Yeşilçam hayranlarını şaşırtan olay: Hababam Sınıfı oyuncusu Hababam Sınıfı sorusunu bilemedi

İşte Milyoner'in yeni bölümüne damga vuran o soru ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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  • 219
Milyoner’de Yeşilçam hayranlarını şaşırtan olay: Hababam Sınıfı oyuncusu Hababam Sınıfı sorusunu bilemedi

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Milyoner’de Yeşilçam hayranlarını şaşırtan olay: Hababam Sınıfı oyuncusu Hababam Sınıfı sorusunu bilemedi
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Milyoner’de Yeşilçam hayranlarını şaşırtan olay: Hababam Sınıfı oyuncusu Hababam Sınıfı sorusunu bilemedi
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  • 219
Milyoner’de Yeşilçam hayranlarını şaşırtan olay: Hababam Sınıfı oyuncusu Hababam Sınıfı sorusunu bilemedi