İzmir'de moloz tartışması can aldı! Mimar yönetici apartman sakinini öldürdü
Son dakika haberine göre İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, binanın önündeki molozların kaldırılmaması nedeniyle çıkan tartışmada 43 yaşındaki mimar D.E.A. tarafından tabanca ile vurulan 38 yaşındaki oto tamircisi Hüseyin Akıncı hayatını kaybetti. Olayın ardından polise gidip teslim olan D.E.A., "Korkutmak için silahımı doğrulttum, öldürme amacım yoktu. Tabanca ateş aldı" dedi.
ahaber.com.tr
DHA
Giriş: 21.06.2024
13:28
Güncelleme: 21.06.2024
13:28
Olay, dün saat 21.30 sıralarında 6189/2 Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Akıncı, evini tadilat yaptıran komşusu D.E.A.'dan, apartmanın önüne koyduğu molozları kaldırmasını istedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında D.E.A., tabancasını çıkarıp, Akıncı'ya ateş etti. Akıncı, boğazına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akıncı, kaldırıldığı öze hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
D.E.A. olayda kullandığı ruhsatlı tabancasıyla birlikte Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. D.E.A.'nın polisteki ifadesinde, "Korkutmak için silahımı doğrulttum, öldürme amacım yoktu. Tabanca ateş aldı" dedi.
DAHA ÖNCE DE TARTIŞMIŞLAR
Öte yandan Akıncı ve D.E.A.'nın geçen hafta da yine molozların kaldırılmaması nedeniyle tartıştıkları ortaya çıktı.
Apartmanda oturanlardan Tamer Gazioğlu (60), yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını belirtip,
"İki komşu molozların kaldırılması nedeniyle tartışmış. Geçen hafta da aynı nedenle tartışmışlar. Olay günü telefonla görüşmüşler. Birbirlerini aşağıya çağırmışlar. Tartışma burada da sürmüş. Ardından D.E.A., tartıştığı komşusuna tabancasıyla ateş edip, çevredekilere 'Teslim oluyorum ambulans çağırın' demiş. Hiç yoktan böyle bir olay yaşandı" dedi.