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157 yıl boyunca bu besini tüketti: Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa'nın muhteşem sırrı

18. yüzyılda dünyaya gelen ve 157 yıl boyunca hayatta kalan Zaro Ağa, tarih sayfalarına nadir rastlanan bir yaşam öyküsüyle geçti. Bu uzun ömür, bilim insanları ve tıp uzmanlarının büyük ilgisini çekti. Zaro Ağa, 1913 yılında verdiği bir röportajda, uzun yaşamının ardındaki beslenme alışkanlıklarını açıkladı ve bu açıklamalar, uzun yaşamın sırlarını çözmek isteyen araştırmacılar için önemli ipuçları barındırıyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 14:35 Güncelleme: 21.06.2024 14:35
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157 yıl boyunca bu besini tüketti: Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa’nın muhteşem sırrı

Bitlis'in sakin köylerinde başlayan Zaro Ağa'nın hayatı, İstanbul'a göç etmesiyle büyük bir dönüşüm geçirdi. Köy hayatının sadeliğinden büyük şehrin karmaşasına adım atan Zaro Ağa, trajediler ve zaferlerle dolu benzersiz bir yaşam sürdü. Yerli ve yabancı kaynaklarda "Dünyanın en uzun yaşayan insanı" olarak anılan Zaro Ağa, bu unvanı sonuna kadar hak etti. İşte onun olağanüstü uzun ömrünün ardındaki sırlar...

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157 yıl boyunca bu besini tüketti: Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa’nın muhteşem sırrı

DOĞUM TARİHİ BELİRSİZ

Zaro Ağa'nın doğum tarihi tam olarak kesinlik kazanmadı. Bazı kaynaklar 1774, bazıları ise 1777 olarak belirtiyor.

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157 yıl boyunca bu besini tüketti: Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa’nın muhteşem sırrı

AİLE HAYATI

Zaro Ağa'nın ailesi hakkında bilgilere göre, kalabalık bir aileye sahipti. Ancak kesin rakamlar net olmasa da, 11 kez evlendiği kaynaklarda yer alıyor. Ayrıca, 13 çocuğunun olduğu da belirtiliyor. Zaro Ağa, Tophane'de mütevazı bir evde yaşayarak lüks bir hayat tarzını tercih etmedi ve ailesine yetebilmek için büyük bir özveriyle çalıştı.

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157 yıl boyunca bu besini tüketti: Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa’nın muhteşem sırrı

İSTANBUL'A GÖÇ

Zaro Ağa, genç yaşlarında Bitlis'ten İstanbul'a gelerek çalışmak ve para kazanmak amacıyla şehre yerleşti. İstanbul'da birçok işte çalıştı, özellikle inşaatlarda harç karıp taş taşıdı.

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157 yıl boyunca bu besini tüketti: Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa’nın muhteşem sırrı

HAMALLIK VE HADEMELİK YAPTI

Elli yaşlarına geldiğinde İstanbul Hamal Topluluğu'nun başında bulundu ve daha sonra belediyede serhademelik yaptı.