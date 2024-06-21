157 yıl boyunca bu besini tüketti: Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa’nın muhteşem sırrı

AİLE HAYATI

Zaro Ağa'nın ailesi hakkında bilgilere göre, kalabalık bir aileye sahipti. Ancak kesin rakamlar net olmasa da, 11 kez evlendiği kaynaklarda yer alıyor. Ayrıca, 13 çocuğunun olduğu da belirtiliyor. Zaro Ağa, Tophane'de mütevazı bir evde yaşayarak lüks bir hayat tarzını tercih etmedi ve ailesine yetebilmek için büyük bir özveriyle çalıştı.