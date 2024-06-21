21 Haziran 2024, Cuma
157 yıl boyunca bu besini tüketti: Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa'nın muhteşem sırrı
18. yüzyılda dünyaya gelen ve 157 yıl boyunca hayatta kalan Zaro Ağa, tarih sayfalarına nadir rastlanan bir yaşam öyküsüyle geçti. Bu uzun ömür, bilim insanları ve tıp uzmanlarının büyük ilgisini çekti. Zaro Ağa, 1913 yılında verdiği bir röportajda, uzun yaşamının ardındaki beslenme alışkanlıklarını açıkladı ve bu açıklamalar, uzun yaşamın sırlarını çözmek isteyen araştırmacılar için önemli ipuçları barındırıyor.
Giriş: 21.06.2024 14:35 Güncelleme: 21.06.2024 14:35
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11