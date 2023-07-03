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Dev kompleks kapılarını açıyor! Dünyanın en büyük ilk 10 sağlık kampüsü arasında yer alacak

İzmir'de inşası tamamlanan Bayraklı Şehir Hastanesi, kapılarını vatandaşlara açmak için geri sayıma başladı. Ege Bölgesi'nin en büyüğü olan, dünyanın ise en büyük 10 saplık kampüsünden biri olacak olan hastaneyi günde 75 bin kişi ziyaret edecek. Şehrin en sağlam bölgesine inşa edilen Bayraklı Şehir Hastanesi'ne dakikada 7 ambulans giriş yapabilecek. 54 ameliyathane, 374 yoğun bakım ünitesi, 6 ayrı hastaneden oluşan dev kompleks 2 bin 60 yatak kapasitesine sahip. Bin 300 hekim, 2 bin 800 hemşire, 300 ebe ve bin diğer sağlık personeli olmak üzere toplamda 5 binin üzerinde sağlık personeline istihdam sağlayacak.

Giriş Tarihi: 03.07.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 09:46
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Dev kompleks kapılarını açıyor! Dünyanın en büyük ilk 10 sağlık kampüsü arasında yer alacak

İzmir'in en sağlam yerinde bulunan Bayraklı Şehir Hastanesi'nin inşaatına 2017'de başlandı. 628 bin metrekare kapalı alana sahip Bayraklı Şehir Hastanesi, Ege Bölgesi'nin en büyüğü, dünyanın en büyük 10 sağlık kampüsünden biri olma özelliğini taşıyor.

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Dev kompleks kapılarını açıyor! Dünyanın en büyük ilk 10 sağlık kampüsü arasında yer alacak

Kadın doğum ve çocuk, kalp damar ve kardiyoloji, genel, onkoloji, fizik tedavi ve yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanelerinden oluşan 6 ayrı sağlık kompleksinde 2 bin 60 tescilli yatak bulunuyor.

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Dev kompleks kapılarını açıyor! Dünyanın en büyük ilk 10 sağlık kampüsü arasında yer alacak

İçerisinde banyo ve tuvaleti bulunan odalardan 973'ü ise tek kişilik olarak hazırlandı.

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Dev kompleks kapılarını açıyor! Dünyanın en büyük ilk 10 sağlık kampüsü arasında yer alacak

5 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK
Hastanede ayrıca 337'si poliklinik, 5'i müdahale ve 68'i de destek olmak üzere toplam 456 oda ile ayaktan hasta hizmeti sunulacak.

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Dev kompleks kapılarını açıyor! Dünyanın en büyük ilk 10 sağlık kampüsü arasında yer alacak

Nükleer tıp ve radyoterapi ile radyoloji görüntüleme hizmetlerinin verileceği hastanede 374 yoğun bakım yatağı da yer alıyor.