Dev kompleks kapılarını açıyor! Dünyanın en büyük ilk 10 sağlık kampüsü arasında yer alacak

İzmir'de inşası tamamlanan Bayraklı Şehir Hastanesi, kapılarını vatandaşlara açmak için geri sayıma başladı. Ege Bölgesi'nin en büyüğü olan, dünyanın ise en büyük 10 saplık kampüsünden biri olacak olan hastaneyi günde 75 bin kişi ziyaret edecek. Şehrin en sağlam bölgesine inşa edilen Bayraklı Şehir Hastanesi'ne dakikada 7 ambulans giriş yapabilecek. 54 ameliyathane, 374 yoğun bakım ünitesi, 6 ayrı hastaneden oluşan dev kompleks 2 bin 60 yatak kapasitesine sahip. Bin 300 hekim, 2 bin 800 hemşire, 300 ebe ve bin diğer sağlık personeli olmak üzere toplamda 5 binin üzerinde sağlık personeline istihdam sağlayacak.