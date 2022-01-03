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İzmir'de kan donduran olay! Otomobil içinde 20 yaşındaki gencin cesedi bulundu

İzmir''in Bayraklı ilçesinde, iki zanlı tarafından sokak ortasında terk edilen bir arabanın arka koltuğunda, kafasından silah ile vurulması sonucu hayatını kaybetmiş ve suratı bezle sarılmış halde bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda, hayatını kaybeden kişinin 20 yaşındaki İbrahim Kırık olduğu ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 03.01.2022 09:13
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İzmir’de kan donduran olay! Otomobil içinde 20 yaşındaki gencin cesedi bulundu

İddiaya göre, İzmir'in Bayraklı ilçesi Alpagut Mahallesi 1620/59 sokakta ikamet eden vatandaşlar, bugün saat 03.00 sularında bir aracın hızlıca sokağa girdiğini ve araçtan inen 2 şahsın kaçtığını gördü.

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İzmir’de kan donduran olay! Otomobil içinde 20 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Durumdan şüphelenen vatandaşlar, durumu emniyet güçlerine ihbar etti.

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İzmir’de kan donduran olay! Otomobil içinde 20 yaşındaki gencin cesedi bulundu

ÖLDÜRÜP YÜZÜNÜ BEZLE SARMIŞLAR

Olay yerine gelen polis ekipleri, arka koltukta yüzü bezle sarılmış bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını tespit etti. Bunun üzerine, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise kimliğinin İbrahim Kırık olduğu öğrenilen gencin tabanca ile başından vurulması sonucu öldüğü belirlendi.

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İzmir’de kan donduran olay! Otomobil içinde 20 yaşındaki gencin cesedi bulundu

POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri otomobilde ve çevresinde çalışma yaptı.

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İzmir’de kan donduran olay! Otomobil içinde 20 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Otomobilden 1 pompalı tüfek ele geçirilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, ön ve arka plakası sökülen otomobilin, plakasının 35 ASL 183 olduğu saptandı.