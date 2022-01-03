03 Ocak 2022, Pazartesi
İzmir'de kan donduran olay! Otomobil içinde 20 yaşındaki gencin cesedi bulundu
İzmir''in Bayraklı ilçesinde, iki zanlı tarafından sokak ortasında terk edilen bir arabanın arka koltuğunda, kafasından silah ile vurulması sonucu hayatını kaybetmiş ve suratı bezle sarılmış halde bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda, hayatını kaybeden kişinin 20 yaşındaki İbrahim Kırık olduğu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 03.01.2022 09:13
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