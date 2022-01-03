İzmir’de kan donduran olay! Otomobil içinde 20 yaşındaki gencin cesedi bulundu

ÖLDÜRÜP YÜZÜNÜ BEZLE SARMIŞLAR

Olay yerine gelen polis ekipleri, arka koltukta yüzü bezle sarılmış bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını tespit etti. Bunun üzerine, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise kimliğinin İbrahim Kırık olduğu öğrenilen gencin tabanca ile başından vurulması sonucu öldüğü belirlendi.