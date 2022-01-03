Avcılar’da aşkının karşılığını bulamayınca Yasemin Uzunçelebi’nin yüzüne kimyasal madde döken Mehmet Yıldız için istenen ceza

YÜZÜ KEMİKLERİNE KADAR ERİDİ VE KÖR OLDU

Hastaneye kaldırılan kadının yüzünün bir kısmının kemiklerine kadar erdiği ve görme yetisini kaybettiği belirlenmişti. Kimyasal madde ile yanan kadının yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.