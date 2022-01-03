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Avcılar'da aşkının karşılığını bulamayınca Yasemin Uzunçelebi’nin yüzüne kimyasal madde döken Mehmet Yıldız için istenen ceza
İstanbul'un Avcılar ilçesinde saplantılı şekilde aşık olduğu Yasemin Uzunçelebi'nin gece saatlerine evine girerek yüzüne kimyasal madde döküp yakan Mehmet Yıldız hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Saplantılı saldırgan istenen ceza belli oldu Yıldız için istenen ceza belli oldu.