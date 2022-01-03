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Avcılar'da aşkının karşılığını bulamayınca Yasemin Uzunçelebi’nin yüzüne kimyasal madde döken Mehmet Yıldız için istenen ceza

İstanbul'un Avcılar ilçesinde saplantılı şekilde aşık olduğu Yasemin Uzunçelebi'nin gece saatlerine evine girerek yüzüne kimyasal madde döküp yakan Mehmet Yıldız hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Saplantılı saldırgan istenen ceza belli oldu Yıldız için istenen ceza belli oldu.

İHA
Giriş Tarihi: 03.01.2022 10:08 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 10:08
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Avcılar’da aşkının karşılığını bulamayınca Yasemin Uzunçelebi’nin yüzüne kimyasal madde döken Mehmet Yıldız için istenen ceza

Avcılar'da saplantılı bir şekilde duygular beslediği Yasemin Uzunçelebi'nin yüzüne kimyasal madde dökerek yakan Mehmet Yıldız ile ilgili yürütülen soruşturma bitti.

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Avcılar’da aşkının karşılığını bulamayınca Yasemin Uzunçelebi’nin yüzüne kimyasal madde döken Mehmet Yıldız için istenen ceza

AŞKI KARŞILIKSIZ KALINCA KİMYASALLA SALDIRDI

Avcılar Merkez Mahallesi'nde 5 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen feci olayda Mehmet Yıldız (30) saplantılı bir şekilde aşık olduğu Yasemin Uzunçelebi'yi (42) aşkına karşılık bulamayınca tehdit etmiş, daha sonra ise kadının evine gece saatlerinde gizlice girerek kimyasal madde döküp kaçmıştı.

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Avcılar’da aşkının karşılığını bulamayınca Yasemin Uzunçelebi’nin yüzüne kimyasal madde döken Mehmet Yıldız için istenen ceza

YÜZÜ KEMİKLERİNE KADAR ERİDİ VE KÖR OLDU

Hastaneye kaldırılan kadının yüzünün bir kısmının kemiklerine kadar erdiği ve görme yetisini kaybettiği belirlenmişti. Kimyasal madde ile yanan kadının yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

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Avcılar’da aşkının karşılığını bulamayınca Yasemin Uzunçelebi’nin yüzüne kimyasal madde döken Mehmet Yıldız için istenen ceza

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Yıldız'ın Yasemin Uzunçelebi'nin sevgilisi olduğu ve olay tarihinde müştekiyi öldürmek amacıyla canavarca hisle yakıcı ve yanıcı nitelikteki kimyasal maddeyi müşteki kadına fırlattığı kaydedildİ.

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Avcılar’da aşkının karşılığını bulamayınca Yasemin Uzunçelebi’nin yüzüne kimyasal madde döken Mehmet Yıldız için istenen ceza

Müşteki Uzunçelebi'nin kimyasal maddeli saldırının ardından vücudunda hayati tehlike oluşturacak nitelikte birçok yanık oluştuğu da iddianamede kaydedilerek "Müştekinin söz konusu eylem sonucu kaldırıldığı hastanede hayati tehlikesi devam eder nitelikte yoğun bakımda bulunduğu ve ifadesinin alınamadığı" ifadeleri kullanıldı.