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Ölümden döndüler! Dehşet anları kamerada! Tayfun savaş alanına çevirdi

Son dakika haberi... Rusya'nın Primorski bölgesinde etkili olan Maysak Tayfunu nedeniyle bölgede çok sayıda ev hasar gördü. Tayfunda ölümden dönülen anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 04.09.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 17:16
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Ölümden döndüler! Dehşet anları kamerada! Tayfun savaş alanına çevirdi

Japonya ve Güney Kore'yi etkisi altına alan Maysak tayfunu Rusya'da Vladivostok'un da dahil olduğu Primorski bölgesinde akşam saatlerinde etkili oldu.

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Ölümden döndüler! Dehşet anları kamerada! Tayfun savaş alanına çevirdi

Birçok bina hasar görürken bir kadının da tayfunun uçurduğu cisimlerin çarpması sonucu sürüklendiği görüntülendi.

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Ölümden döndüler! Dehşet anları kamerada! Tayfun savaş alanına çevirdi

Vladivostok Limanı'nda bulunan vinç çekicinin tayfunun etkisiyle 6 gemiye çarptığı, can kaybının ise yaşanmadığı belirtildi.

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Ölümden döndüler! Dehşet anları kamerada! Tayfun savaş alanına çevirdi

Kamyonların da devrilmesine neden olan tayfundan dolayı yaklaşık 600 bin kişiye 'Evde kalın' uyarısının yapıldığı ifade edildi.

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Ölümden döndüler! Dehşet anları kamerada! Tayfun savaş alanına çevirdi

İşte o görüntüler...