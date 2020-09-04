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04 Eylül 2020, Cuma
Haberler Galeri Ölümden döndüler! Dehşet anları kamerada! Tayfun savaş alanına çevirdi
Ölümden döndüler! Dehşet anları kamerada! Tayfun savaş alanına çevirdi
Son dakika haberi... Rusya'nın Primorski bölgesinde etkili olan Maysak Tayfunu nedeniyle bölgede çok sayıda ev hasar gördü. Tayfunda ölümden dönülen anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Giriş Tarihi: 04.09.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 17:16