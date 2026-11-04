500 liralık ama 15 bin liraya satılıyor! Piyasadaki bu tuzağa dikkat

Emeklilik döneminde kendisine uğraş bulmak ve aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla bu işi sürdürdüğünü anlatan Ay, satışlardan kazanç elde ettikçe tespih ticaretine devam ettiğini belirtti.

Kütahya'da tespih alım satımı yapan emekli Muammer Ay'ın bu alana ilgisi, torununun isteğiyle başladı. Başlangıçta tespih çekmeye ilgi duymayan Ay, torununun merakı üzerine ürünleri incelemeye ve satın almaya yöneldi.

Bir müşterisinin, 500 lira değerindeki bir malzeme için 13 bin 500 lira ödediğini anlattığını belirten Ay, bazı ürünlerin gerçek değerinin çok üzerinde fiyatlandırılabildiğini söyledi.

Aynı ham maddeden üretilen tespihlerin farklı satıcılar tarafından çok farklı fiyatlarla satışa çıkarılabildiğini anlatan Ay, bir müşterisinin yaşadığı örneği şöyle aktardı:

"500 LİRALIK TESPİH 15 BİN LİRAYA SATILABİLİYOR" Tespih piyasasında ürünlerin gerçek değerinin çok üzerinde fiyatlarla satışa sunulabildiğini söyleyen Muammer Ay, özellikle yeterli bilgiye sahip olmayan kişilerin mağdur olabildiğine dikkat çekti.

HER ESKİ GÖRÜNEN TESPİH OSMANLI DÖNEMİNE AİT DEĞİL Tespihlerde kullanılan malzemelere ilişkin de bilgi veren Muammer Ay, piyasada Osmanlı dönemine ait olduğu iddia edilen çok sayıda ürün bulunduğunu ancak bunların tamamının gerçekten o döneme ait olmadığını savundu.

Bazı satıcıların yakın zamanda üretilmiş tespihleri eski veya Osmanlı dönemine ait ürünler gibi tanıtabildiğini ileri süren Ay, ürünün geçmişine ilişkin bilgilerin mutlaka araştırılması gerektiğini kaydetti.

Tespihin değerinin belirlenmesinde kullanılan malzemenin, ürünün yaşının ve işçiliğinin önemli olduğunu vurgulayan Ay, özellikle yüksek fiyatlı alışverişlerde dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Bu özelliklerin tek başına bir tespihin Osmanlı dönemine ait olduğunu kanıtlamayacağını vurgulayan Ay, kuka, fildişi ve doğal reçineden yapılan bazı damla tespihleri de örnek gösterdi.

Sıkma olarak bilinen tespih türünün de endüstriyel malzemelerden üretildiğini ifade eden Ay, bu ürünlerin zamanla renk değiştirebildiğini ve yaşlandıkça farklı özellikler kazanabildiğini kaydetti.

Bakalitin zamanla tespih yapımında da kullanılmaya başlandığını belirten Ay, bu malzemeden üretilen bazı ürünlerin yaşı ve tarihî geçmişi hakkında yanlış bilgiler verilebildiğini söyledi.

Özellikle bakalit olarak bilinen malzemenin geçmişine değinen Ay, bu malzemenin 1900'lü yılların başında geliştirildiğini ve ilk dönemlerde çeşitli endüstriyel ürünlerin üretiminde kullanıldığını anlattı.

Ay, bir tespihin tarihî değerinin belirlenmesinde yalnızca görünümünün değil, kullanılan malzemenin ve ürünün geçmişinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

TESPİHLERİNİ 150 LİRADAN BİN LİRAYA KADAR SATIYOR

Kendi satış politikasını da anlatan Muammer Ay, tespihlerini 150 liradan başlayıp bin liraya kadar çıkan fiyatlarla satışa sunduğunu belirtti.

Yüksek fiyatlı ürünleri alıp satmadığını ifade eden Ay, amacının hem hobisini sürdürmek hem de aile bütçesine katkıda bulunmak olduğunu söyledi.