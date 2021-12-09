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Haberler Galeri İzmir'de faciadan dönüldü! İstinat duvarı çöktü 88 daire boşaltıldı

İzmir'de faciadan dönüldü! İstinat duvarı çöktü 88 daire boşaltıldı

İzmir'de istinat duvarının çökmesi sonucu kısmen eğilen 2 apartmanda bulunan 88 daire tedbir amaçlı boşaltıldı. Faciadan dönüldüğü belirtilen olay sırasında deprem olduğunu zanneden daire sakinleri ise panikle apartmanı terk etti.

Giriş Tarihi: 09.12.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 09:53
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İzmir’de faciadan dönüldü! İstinat duvarı çöktü 88 daire boşaltıldı

Olay saat 18.00 sıralarında Narlıdere ilçesine bağlı 2. İnönü Mahallesi Özkarakaya Sokak'ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle sitede bulunan istinat duvarı bir apartmanın üzerine yıkıldı.

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İzmir’de faciadan dönüldü! İstinat duvarı çöktü 88 daire boşaltıldı

Büyük bir görültünün ardından korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, deprem olduğunu zannederek oturdukları daireleri terk etti.

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İzmir’de faciadan dönüldü! İstinat duvarı çöktü 88 daire boşaltıldı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD ve Türk Kızılay ekipleri sevk edildi.

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İzmir’de faciadan dönüldü! İstinat duvarı çöktü 88 daire boşaltıldı

Olay yerine gelen polis ekipleri istinat duvarının üzerine yıkılması sonucu kısmen eğilen binaların çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

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İzmir’de faciadan dönüldü! İstinat duvarı çöktü 88 daire boşaltıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de için çadır kurdu. Görevlilerin yaptığı inceleme sonrası çökme tehlikesine karşı 8 apartmanın bulunduğu sitede 2 apartmandaki 88 daire tedbir amaçlı boşaltıldı.