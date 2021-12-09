İzmir'de faciadan dönüldü! İstinat duvarı çöktü 88 daire boşaltıldı
İzmir'de istinat duvarının çökmesi sonucu kısmen eğilen 2 apartmanda bulunan 88 daire tedbir amaçlı boşaltıldı. Faciadan dönüldüğü belirtilen olay sırasında deprem olduğunu zanneden daire sakinleri ise panikle apartmanı terk etti.
Giriş Tarihi: 09.12.2021
09:20 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021
09:53
Olay saat 18.00 sıralarında Narlıdere ilçesine bağlı 2. İnönü Mahallesi Özkarakaya Sokak'ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle sitede bulunan istinat duvarı bir apartmanın üzerine yıkıldı.
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Büyük bir görültünün ardından korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, deprem olduğunu zannederek oturdukları daireleri terk etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD ve Türk Kızılay ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri istinat duvarının üzerine yıkılması sonucu kısmen eğilen binaların çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de için çadır kurdu. Görevlilerin yaptığı inceleme sonrası çökme tehlikesine karşı 8 apartmanın bulunduğu sitede 2 apartmandaki 88 daire tedbir amaçlı boşaltıldı.