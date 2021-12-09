Afyonkarahisar'daki öğrenci servisi kazasının perde arkası belli oluyor: Yavaş git dedik...

Afyonkarahisar'da yaklaşık 1 ay önce 5 öğrencinin hayatını kaybettiği servis kazası faciasında ağır yaralanan ve tedavilerinin ardından taburcu olan 6 öğrenci, dehşet anlarını anlattı: "Servis çok hızlı gidiyordu, 'Yavaş git' dedik, 'Pazara yetişeceğim' dedi. Sonra kaza yaptık. Koltuklarda emniyet kemeri yoktu."

Giriş Tarihi: 09.12.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 10:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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