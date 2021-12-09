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Haberler Galeri Afyonkarahisar'daki öğrenci servisi kazasının perde arkası belli oluyor: Yavaş git dedik...

Afyonkarahisar'daki öğrenci servisi kazasının perde arkası belli oluyor: Yavaş git dedik...

Afyonkarahisar'da yaklaşık 1 ay önce 5 öğrencinin hayatını kaybettiği servis kazası faciasında ağır yaralanan ve tedavilerinin ardından taburcu olan 6 öğrenci, dehşet anlarını anlattı: "Servis çok hızlı gidiyordu, 'Yavaş git' dedik, 'Pazara yetişeceğim' dedi. Sonra kaza yaptık. Koltuklarda emniyet kemeri yoktu."

Giriş Tarihi: 09.12.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 10:04
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Afyonkarahisar’daki öğrenci servisi kazasının perde arkası belli oluyor: Yavaş git dedik...
11 Ekim sabahı, Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesine bağlı köylerden aldığı öğrencileri Alanyurt Köyü Ortaokulu’na götüren Adalettin Şen (53) idaresindeki okul servisi, Çatağıl köyü çıkışında korkunç bir Kaza yaptı.
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Afyonkarahisar’daki öğrenci servisi kazasının perde arkası belli oluyor: Yavaş git dedik...

5 çocuğun hayatını kaybettiği kazaya, şoförün hız yapmasının neden olduğu yaralı çocukların ifadeleriyle ortaya çıktı.

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Afyonkarahisar’daki öğrenci servisi kazasının perde arkası belli oluyor: Yavaş git dedik...
Yaralanan öğrenciler uzun süren tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.
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Afyonkarahisar’daki öğrenci servisi kazasının perde arkası belli oluyor: Yavaş git dedik...
Bazı öğrencilerin yatalak, bazı öğrencilerin de zaman zaman hafızasını kaybettiği kaza sonrası çocuklar dehşet anlarını anlattı.
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Afyonkarahisar’daki öğrenci servisi kazasının perde arkası belli oluyor: Yavaş git dedik...
Kazada ağır yaralanan ve halen yatağa mahkûm olarak yaşayan Hakan Tek, “Servis çok hızlı gidiyordu, ‘Yavaş git’ dedik, ‘Pazara yetişeceğim, susun oturun’ dedi. Sonra kaza yaptık. Arabanın hâkimiyetini kaybetti. Sonrasını hatırlamıyorum. Koltuklarda emniyet kemeri yoktu, hiçbirinde yoktu. Kaza sonrası arkadaşlarımı kaybedince çok kötü hissettim. Hepsini kaybettik, üzüldüm. Önce ailem bir şey demedi, ben ısrar ettim, sonra söylediler” diye konuştu.