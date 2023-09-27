İzmir'de akılalmaz olay! Küçük yaştaki çocuklar dehşete düşürdü! Bakanlık harekete geçti

İzmir'de yaşanan ve bazı basın yayın organlarında "Akran zorbalığı sınır tanımıyor" başlıklı haberde yer alan görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Yaşları 9 ile 13 arasında değişen 6 kişilik bir grup, yaşıtları olan A.'ya cinsel içerikli film izletip işkence yaptı.

Giriş Tarihi: 27.09.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023 11:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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