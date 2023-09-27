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İzmir'de akılalmaz olay! Küçük yaştaki çocuklar dehşete düşürdü! Bakanlık harekete geçti

İzmir'de yaşanan ve bazı basın yayın organlarında "Akran zorbalığı sınır tanımıyor" başlıklı haberde yer alan görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Yaşları 9 ile 13 arasında değişen 6 kişilik bir grup, yaşıtları olan A.'ya cinsel içerikli film izletip işkence yaptı.

Giriş Tarihi: 27.09.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023 11:07
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İzmir’de akılalmaz olay! Küçük yaştaki çocuklar dehşete düşürdü! Bakanlık harekete geçti
İzmir'in Tepecik ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Yaşları henüz 9 ile 13 arasında değişen 6 kişilik bir grup, yaşıtları olan A.'yı 15 gün boyunca işkence yaparak kayda aldı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük infial yarattı.
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İzmir’de akılalmaz olay! Küçük yaştaki çocuklar dehşete düşürdü! Bakanlık harekete geçti

CİNSEL İÇERİKLİ FİLM İZLETİP...

İddiaya göre; A.'yı tehdit ederek evlerine getiren 6 kız arkadaş, cinsel içerikli film izletip işkence yaptılar. Ayrıca genç kıza cinsel istismarda bulundular.

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İzmir’de akılalmaz olay! Küçük yaştaki çocuklar dehşete düşürdü! Bakanlık harekete geçti

UYUŞTURUCU VERİLİP ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI ÇEKİLDİ

A.ya yapılan işkenceler bunlarla sınırlı değildi. Akranlarının cinsel istismarına maruz kalan A.'nın iç çamaşırı kesildi, saçları çekilerek koparıldı, üzerine çamaşır suyu döküldü ve uyuşturucu verilip çıplak fotoğrafları çekildi.

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İzmir’de akılalmaz olay! Küçük yaştaki çocuklar dehşete düşürdü! Bakanlık harekete geçti

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Söz konusu infial yaratan görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, "Akran zorbalığı sınır tanımıyor" başlıklı haberlere konu görüntülerle ilgili 13 Eylül'de bakanlığa gelen ihbar üzerine ailelere yönelik inceleme sürecinin başlatıldığını bildirdi.

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İzmir’de akılalmaz olay! Küçük yaştaki çocuklar dehşete düşürdü! Bakanlık harekete geçti

İNCELEME SÜRECİ BAŞLATILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, İzmir'de yaşanan ve bazı basın yayın organlarında yer alan "Akran zorbalığı sınır tanımıyor" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Haberlere konu olan görüntülerle ilgili 13 Eylül'de bakanlığımıza gelen ihbar üzerine ivedilikle il müdürlüğü ekiplerimiz tarafından ailelere yönelik inceleme süreci başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.