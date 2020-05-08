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İzmir'de 37 milyon 190 bin adet kaçak sigara kağıdı ele geçirildi
İzmir'in Aliağa Limanı'nda içeriği şüpheli bulunan konteynerlerde Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada 37 milyon 190 bin adet filtreli sigara kağıdı ele geçirildi. Aliağa Limanı'ndaki operasyonla filtreli sigara kağıdında bugüne kadar en yüksek miktarda yakalamanın gerçekleştiği belirtildi.
Giriş Tarihi: 08.05.2020 11:46Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 11:50