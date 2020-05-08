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Haberler Galeri İzmir'de 37 milyon 190 bin adet kaçak sigara kağıdı ele geçirildi

İzmir'de 37 milyon 190 bin adet kaçak sigara kağıdı ele geçirildi

İzmir'in Aliağa Limanı'nda içeriği şüpheli bulunan konteynerlerde Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada 37 milyon 190 bin adet filtreli sigara kağıdı ele geçirildi. Aliağa Limanı'ndaki operasyonla filtreli sigara kağıdında bugüne kadar en yüksek miktarda yakalamanın gerçekleştiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 08.05.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 11:50
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İzmir'de 37 milyon 190 bin adet kaçak sigara kağıdı ele geçirildi

Sigara kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Aliağa Gümrük Müdürlüğünde tescil edilen bir beyanname, bakanlığın bilgi sisteminde riskli olarak değerlendirildi.

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İzmir'de 37 milyon 190 bin adet kaçak sigara kağıdı ele geçirildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nden gönderildiği ve "krepe edilmiş kağıt cinsi eşya" içerdiği beyan edilen 4 konteynerde İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince tütün dedektör köpeği "Gizmo"nun da yardımıyla yapılan aramada toplam 37 milyon 190 bin adet filtreli sigara kağıdı tespit edildi.

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İzmir'de 37 milyon 190 bin adet kaçak sigara kağıdı ele geçirildi

"Makaron" olarak da tabir edilen sigara kağıtlarının piyasa değerinin ise yaklaşık 6 milyon 750 bin lira olduğu belirtildi.

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İzmir'de 37 milyon 190 bin adet kaçak sigara kağıdı ele geçirildi

Operasyonun, bugüne kadar tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktarda makaron yakalaması olduğu bildirildi.

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İzmir'de 37 milyon 190 bin adet kaçak sigara kağıdı ele geçirildi

Ekiplerin konuyla ilgili 4 kişiyi yakaladığı, adli soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.