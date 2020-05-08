İzmir'de 37 milyon 190 bin adet kaçak sigara kağıdı ele geçirildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nden gönderildiği ve "krepe edilmiş kağıt cinsi eşya" içerdiği beyan edilen 4 konteynerde İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince tütün dedektör köpeği "Gizmo"nun da yardımıyla yapılan aramada toplam 37 milyon 190 bin adet filtreli sigara kağıdı tespit edildi.