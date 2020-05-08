Piton dev timsahı tek lokmada yuttu! Vahşi doğada inanılmaz anlar

Vahşi doğada belgesel çekimi için bulunan bir ekip, gördükleri manzara karşısında adeta şoka uğradı. Devasa uzunluklarıyla bilinen Piton yılanı, timsah ile karşı karşıya geldi. Amansız bir mücadeleye sahne olan olan savaşı Piton yılanı kazandı. Dev timsahı tek hamlede midesine indiren yılanın o anları, saniye saniye kameralara böyle yansıdı.