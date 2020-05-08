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Piton dev timsahı tek lokmada yuttu! Vahşi doğada inanılmaz anlar

Vahşi doğada belgesel çekimi için bulunan bir ekip, gördükleri manzara karşısında adeta şoka uğradı. Devasa uzunluklarıyla bilinen Piton yılanı, timsah ile karşı karşıya geldi. Amansız bir mücadeleye sahne olan olan savaşı Piton yılanı kazandı. Dev timsahı tek hamlede midesine indiren yılanın o anları, saniye saniye kameralara böyle yansıdı.

Giriş Tarihi: 08.05.2020 12:16 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 12:17
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Piton dev timsahı tek lokmada yuttu! Vahşi doğada inanılmaz anlar

Vahşi doğada sayısız yırtıcı hayvan karşılaşmaları yaşandı. Ama en dehşet veren görüntüler piton ile dev timsah arasında geçen o anlardı. Dev piton avını öyle bir yöntemle alt edip yuttu ki görenler dehşete kapıldı.

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Piton dev timsahı tek lokmada yuttu! Vahşi doğada inanılmaz anlar

Avustralya'da ürkütücü anlar.

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Piton dev timsahı tek lokmada yuttu! Vahşi doğada inanılmaz anlar

Öylesine ürkütücüydü ki, yanına yaklaşamadı bile. Dev canavar yavaş yavaş yaklaşıp saldırdı.

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Piton dev timsahı tek lokmada yuttu! Vahşi doğada inanılmaz anlar

Kurban kaçmaya çalışsa da fayda etmedi.

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Piton dev timsahı tek lokmada yuttu! Vahşi doğada inanılmaz anlar

Dudak uçuklatan fotoğraflar, sosyal medyada 15 binden fazla yorum aldı.