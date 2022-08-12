İzlediği +18 filmdeki sesi eşinin sesine benzetti! 'Erotik film' davasında Yargıtay'dan kritik karar

Adana'da yaşanan bir olay gündeme bomba gibi düştü. İzlediği filmdeki kadının sesini eşinin sesine benzeten kocaya sinirlenen kadın sinirlenip, yatağını ayırdı ardından da boşanma davası açtı. Bölge Adliye Mahkemesi, çiftin ikisinin de eşit kusurlu olduğunu belirterek boşanmalarına karar verdi. Kadın tarafından Yargıtay'a taşınan karara ilişkin, 2. Hukuk Dairesi içtihatlara giren bir karara imza attı

Sabah Giriş Tarihi: 12.08.2022 08:48 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 08:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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