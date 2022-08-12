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Haberler Galeri İzlediği +18 filmdeki sesi eşinin sesine benzetti! 'Erotik film' davasında Yargıtay'dan kritik karar

İzlediği +18 filmdeki sesi eşinin sesine benzetti! 'Erotik film' davasında Yargıtay'dan kritik karar

Adana'da yaşanan bir olay gündeme bomba gibi düştü. İzlediği filmdeki kadının sesini eşinin sesine benzeten kocaya sinirlenen kadın sinirlenip, yatağını ayırdı ardından da boşanma davası açtı. Bölge Adliye Mahkemesi, çiftin ikisinin de eşit kusurlu olduğunu belirterek boşanmalarına karar verdi. Kadın tarafından Yargıtay'a taşınan karara ilişkin, 2. Hukuk Dairesi içtihatlara giren bir karara imza attı

Sabah
Giriş Tarihi: 12.08.2022 08:48 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 08:49
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İzlediği +18 filmdeki sesi eşinin sesine benzetti! ’Erotik film’ davasında Yargıtay’dan kritik karar

Adana'da sesini bir erotik filmdeki kadının sesine benzeten kocasına sinirlenip yatağını ayıran kadın boşanma davası açtı. Bölge Adliye Mahkemesi, çiftin ikisinin de eşit kusurlu olduğunu belirterek boşanmalarına karar verdi. Kadın tarafından Yargıtay'a taşınan karara ilişkin, 2. Hukuk Dairesi içtihatlara giren bir karara imza attı. Daire, eşi E.A.'nın sesini erotik filmdeki kadının sesine benzeten koca Y.A.'yı ağır kusurlu bulurken, kadının davranışın eşinin kusurlu davranışına karşı gösterilen tepki niteliğinde olduğunu kaydetti.

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İzlediği +18 filmdeki sesi eşinin sesine benzetti! ’Erotik film’ davasında Yargıtay’dan kritik karar

Dava dosyasındaki detaylara göre; Adana'da yaşayan Y.A, eşi E.A.'nin sesini erotik filmdeki kadının sesine benzetti. Buna öfkelenen kadın, eşine hakaret ve beddua ettikten sonra yatağını ayırdı.

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İzlediği +18 filmdeki sesi eşinin sesine benzetti! ’Erotik film’ davasında Yargıtay’dan kritik karar

YEREL MAHKEME "İKİ TARAF DA KUSURLU" DEMİŞTİ AMA

Kadının açtığı boşanma davası sonrasında, yerel mahkemenin verdiği karar, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesine taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi eşine hakaret eden, eşinin sesini erotik sitesindeki kadının sesine benzeterek onu suçlayan ve evinin tapusunu babasına devredip mal kaçırmaya çalışan erkek ile eşine hakeret ve beddua edip ve yatakları ayırarak cinsel şiddet uygulayan kadının eşit kusurlu olduğuna hükmetti.

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İzlediği +18 filmdeki sesi eşinin sesine benzetti! ’Erotik film’ davasında Yargıtay’dan kritik karar

KADIN DAVAYI YARGITAY'A TAŞIDI

Karı-kocanın eşit kusurlu olduğuna karar verilmesinin ardından kadın E.A, kararı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, içtihatlara giren bir karara imza attı.

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İzlediği +18 filmdeki sesi eşinin sesine benzetti! ’Erotik film’ davasında Yargıtay’dan kritik karar

Bölge Adliye Mahkemesi tarafından davalı kadına, "Yatakları ayırarak eşine cinsel şiddet uyguladığı" kusurunun yüklendiğini belirten hukuk dairesi, bunun ispatlanamadığını, erkeğin eşinin sesini erotik sitedeki kadının sesine benzeterek onu suçlaması üzerine yaşanan tartışma neticesinde yatakların ayrıldığını, kadının bu davranışının eşinin kusurlu davranışına karşı gösterilen tepki niteliğinde olduğunu kaydetti.