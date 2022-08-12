İstanbul’da yaşayanlar aslen nereli? Hangi ilçede hangi memleketten vatandaş çoğunlukta bulunuyor? İşte İstanbul ilçelerinin memleket raporu

Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da yaşayanların aslen nereli olduğu her zaman merak konusu olmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilçe ilçe açıklanan verilerde en çok hangi ilden vatandaş geldiği belirlendi. En çok hangi ilçede Sivaslılar yaşıyor? En çok hangi ilçede Tokatlılar yaşıyor? Hangi ilçede hangi memleketten vatandaş çoğunlukta bulunuyor? İşte detaylar...