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İstanbul’da yaşayanlar aslen nereli? Hangi ilçede hangi memleketten vatandaş çoğunlukta bulunuyor? İşte İstanbul ilçelerinin memleket raporu

Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da yaşayanların aslen nereli olduğu her zaman merak konusu olmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilçe ilçe açıklanan verilerde en çok hangi ilden vatandaş geldiği belirlendi. En çok hangi ilçede Sivaslılar yaşıyor? En çok hangi ilçede Tokatlılar yaşıyor? Hangi ilçede hangi memleketten vatandaş çoğunlukta bulunuyor? İşte detaylar...

A Haber
Giriş Tarihi: 12.08.2022 10:09 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 10:18
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İstanbul’da yaşayanlar aslen nereli? Hangi ilçede hangi memleketten vatandaş çoğunlukta bulunuyor? İşte İstanbul ilçelerinin memleket raporu

İstanbul'da yaşayanların aslen nereli oldukları Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileriyle belli oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’da yaşayanlar aslen nereli? Hangi ilçede hangi memleketten vatandaş çoğunlukta bulunuyor? İşte İstanbul ilçelerinin memleket raporu

Listenin başında Sivaslılar yer aldı.

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İstanbul’da yaşayanlar aslen nereli? Hangi ilçede hangi memleketten vatandaş çoğunlukta bulunuyor? İşte İstanbul ilçelerinin memleket raporu

Beylikdüzü, Pendik, Beşiktaş ve Üsküdar ilçelerinin de aralarında olduğu 12 ilçede en çok Sivaslıların yaşadığı belirlendi.

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İstanbul’da yaşayanlar aslen nereli? Hangi ilçede hangi memleketten vatandaş çoğunlukta bulunuyor? İşte İstanbul ilçelerinin memleket raporu

EN ÇOK HANGİ İLÇEDE SİVASLILAR YAŞIYOR?

Pendik - Ümraniye - Bahçelievler - Maltepe - Üsküdar - Kağıthane - Ataşehir - Çekmeköy - Şişli - Beylikdüzü - Sarıyer - Beşiktaş

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İstanbul’da yaşayanlar aslen nereli? Hangi ilçede hangi memleketten vatandaş çoğunlukta bulunuyor? İşte İstanbul ilçelerinin memleket raporu

İstanbul'da nüfusun büyük bir bölümü de Tokatlılardan oluşuyor.