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Haberler Galeri İtikaf nasıl yapılır? Evde itikaf olur mu? Ramazan ayının son 10 günü yapılan itikaf ne demek, nedir?

İtikaf nasıl yapılır? Evde itikaf olur mu? Ramazan ayının son 10 günü yapılan itikaf ne demek, nedir?

İtikaf nasıl yapılır? Evde itikaf olur mu? İstanbul Müftü Yardımcısı Musa Bilgiç, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl itikaf ibadetinin camilerde yapılmayacağını açıkladı. Dış dünyayla irtibatlarını keserek Ramazan'ın son günlerinde itikaf sünnetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, evde itikaf yapılıp yapılamayacağını araştırıyor. Peki, itikaf nasıl yapılır? Evde itikaf olur mu? Ramazan ayının son 10 günü yapılan itikaf ne demek, nedir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 09.05.2020 17:36 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 17:49
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İtikaf nasıl yapılır? Evde itikaf olur mu? Ramazan ayının son 10 günü yapılan itikaf ne demek, nedir?

İtikaf nasıl yapılır? Hazreti Muhammed'in sünneti olan itikaf ibadeti Ramazan ayının son 10 günü yapılıyor. İstanbul Müftü Yardımcısı Bilgiç, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bir arada bulunulmasının sağlık sorunu oluşturabilmesi açısından itikaf ibadetinin bu yıl camilerde yapılmayaağını açıkladı. Peki, itikaf nasıl yapılır? Evde itikaf olur mu? Ramazan ayının son 10 günü yapılan itikaf ne demek, nedir? İşte merak edilenler...

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İtikaf nasıl yapılır? Evde itikaf olur mu? Ramazan ayının son 10 günü yapılan itikaf ne demek, nedir?

İTİKAF NEDİR, NE DEMEK?

Allah'ın rızasını kazanmak için belli bir adab içerisinde camide kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına gelen "itikaf" ibadeti, Ramazan ayının son 10 gününde gerçekleştiriliyor. İtikafa girenlere "mütekif" veya "akif" deniliyor.

Modern hayatın yoğunluğu içerisinde kendisine zaman ayıramayan Müslümanlar için bulunmaz bir nimet olarak değerlendirilen "itikaf" ibadeti, Ramazan'ın manevi ikliminden yararlanmak ve Kadir Gecesi'ni tam olarak idrak edebilmek adına da önem taşıyor.

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İtikaf nasıl yapılır? Evde itikaf olur mu? Ramazan ayının son 10 günü yapılan itikaf ne demek, nedir?

İTİKAF EVDE OLUR MU?

İstanbul Müftü Yardımcısı Musa Bilgiç, yaptığı açıklamada, "Bu yıl dünya ve ülkemiz yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınıyla mücadele ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl camilerimizde toplu ibadet yapılamıyor. İnsanlarımızın bir arada bulunması sağlık sorunu oluşturabilir endişesiyle itikaf ibadeti bu yıl camilerimizde yapılmayacak. İnşallah bu sıkıntılar bittiğinde itikaf sünnetine sahip çıkmak isteyen kardeşlerimiz aynı şekilde bu ibadeti devam ettirecekler." diye konuştu.

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İtikaf nasıl yapılır? Evde itikaf olur mu? Ramazan ayının son 10 günü yapılan itikaf ne demek, nedir?

Bilgiç, önceki yıllarda erkeklerin camilerde yerine getirdiği ibadetin, kadınlar tarafından da itikafa niyet etmek suretiyle evlerinin bir odasında gerçekleştirilebildiğini aktararak, "Ama bu yıl koronavirüs salgınından dolayı camilerde bu ibadet yapılamayacak. Bu nedenle erkek ve kadınlar evlerinin bir odalarında itikafa girerek sünneti yerine getirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

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İtikaf nasıl yapılır? Evde itikaf olur mu? Ramazan ayının son 10 günü yapılan itikaf ne demek, nedir?

İTİKAF NASIL OLUR?

Diyanet'in İlmihal-1 "İman ve İbadetler" kitabında yer alan bilgilere göre,itikaf hakkında merak edilenleri derledik.