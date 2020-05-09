İtikaf nasıl yapılır? Evde itikaf olur mu? Ramazan ayının son 10 günü yapılan itikaf ne demek, nedir?

İtikaf nasıl yapılır? Evde itikaf olur mu? İstanbul Müftü Yardımcısı Musa Bilgiç, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl itikaf ibadetinin camilerde yapılmayacağını açıkladı. Dış dünyayla irtibatlarını keserek Ramazan'ın son günlerinde itikaf sünnetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, evde itikaf yapılıp yapılamayacağını araştırıyor. Peki, itikaf nasıl yapılır? Evde itikaf olur mu? Ramazan ayının son 10 günü yapılan itikaf ne demek, nedir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 09.05.2020 17:36 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 17:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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