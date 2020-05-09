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Zeka testi sosyal medyayı salladı! 100 kişiden biri...
Bu zeka testlerini çok az kişi çözebiliyor. Detayları yakalamakta ne kadar iyisiniz? Sosyal medyanın en zor testlerinden olan bu testte mantığa ve gerçekliğe uymayan bazı yanlışlıklar var. İnternette yayılan zeka sorusu kullanıcıları oldukça zorladı. Bakalım siz çözebilecek misiniz?
Giriş Tarihi: 09.05.2020 19:48 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 19:52
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Zeka testi sosyal medyayı salladı!100 kişiden biri...
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Zeka testi sosyal medyayı salladı!100 kişiden biri...
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Zeka testi sosyal medyayı salladı!100 kişiden biri...
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Zeka testi sosyal medyayı salladı!100 kişiden biri...
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Zeka testi sosyal medyayı salladı!100 kişiden biri...