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İtalyan savunma sanayii şirketine çalışanından Türkiye'de casusluk suçlaması

Ankara'da faaliyet gösteren İtalyan savunma sanayii şirketinin Türkiye temsilciliğinde yönetici olarak çalışan İtalyan P.N. şirketi hakkında şok iddialarda bulundu. Dava açan ve süreci mahkemeye taşıyan İtalyan kadın, şirketinin Türkiye'ye yönelik bazı yasa dışı faaliyetlerde olduğunu iddia etti. Firmanın bu faaliyetlerle Türk savunma sanayii çalışmalarına zarar verdiğini söyleyen P.N., bu faaliyetlerin casusluk kapsamında incelenmesi gerektiğini söyledi.

ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 09:43 Güncelleme: 22.06.2024 09:43
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İtalyan savunma sanayii şirketine çalışanından Türkiye’de casusluk suçlaması

Şirkette yaşadığı mobbinge dayanamayan P.N, konu ile ilgili Ankara İş Mahkemesi'ne dava açtı. P.N. dava dilekçesinde şirketin Türkiye'deki tüm personeline Euro olarak maaş verdiğini ancak kendisinin bir Türk ile evli olduğu gerekçesiyle TL ile maaş verildiğini, diğer personeller ile kendisi arasında ayrımcılık olduğunu öne sürdü. İş tanımında olmamasına rağmen satın alma, ihaleleri çalışma izinleri, kargo ve taşımacılık işlemlerinin tamamının kendisine yaptırıldığını, ödenen maaş haricinde herhangi bir ek ücret yatırılmadığını kaydetti.

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İtalyan savunma sanayii şirketine çalışanından Türkiye’de casusluk suçlaması

TÜRKLE EVLENDİĞİ İÇİN AYRIMCILIĞA UĞRADI
Açtığı dava sonrasında İtalyan şirket, P.N.'yi ruhsal sorunları olduğu gerekçesiyle işten çıkardı. Türk vatandaşı ile evli olması ve Türkiye'nin çıkarlarını koruma amaçlı hareket ettiği gerekçesiyle İtalyan firma tarafından başına gelmeyen kalmayan P.N., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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İtalyan savunma sanayii şirketine çalışanından Türkiye’de casusluk suçlaması

KİMLİK BİLGİLERİ ŞİRKET MAİLİNDEN PAYLAŞILDI
P.N., suç duyurusu dilekçesinde eşinin Türk olması nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığını, 13 Ocak 2023'te şirket maili üzerinden bilgisi ve rızası dışında kendisine ait kimlik bilgilerinin paylaşıldığını kaydetti. Bunun üzerine firmanın İtalya'daki merkezine konu ile ilgili bilgi verdiğini aktaran P.N., İtalya'daki ana şirketin ise bu konunun muhatabının Türkiye'deki temsilcilikleri olduğunu belirterek yardımcı olmayacaklarını bildirdiklerini ifade etti.

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İtalyan savunma sanayii şirketine çalışanından Türkiye’de casusluk suçlaması

TÜRKİYE'YE YÖNELİK YASADIŞI FAALİYET İDDİASI
Sabah'ın haberine göre kişisel bilgilerinin paylaşılması üzerine başka firmalarda iş bulamadığını, bu nedenle geçim sıkıntısı da yaşadığını belirten P.N. dilekçesinde firmanın yasadışı faaliyetlerde bulunduğunu, söz konusu iddiaların araştırılmasını talep ederek firmadan da şikayetçi oldu.

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İtalyan savunma sanayii şirketine çalışanından Türkiye’de casusluk suçlaması

Dilekçede firmanın Türkiye'de illegal faaliyetlerde bulunduğunu ve Türk savunma sanayiine zarar verdiğini savunan P.N, yasadışı faaliyetlerine ilişkin delillerin de şirket kayıtlarında bulunduğunu kaydetti. Türk makamlarınca gerekli inceleme yapıldığı takdirde şirketin Türk savunma sanayisine zarar verdiğinin ortaya çıkacağını savunan P.N. şirket kayıtlarının incelenmesi talebinde bulundu.