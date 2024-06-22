İtalyan savunma sanayii şirketine çalışanından Türkiye’de casusluk suçlaması

Şirkette yaşadığı mobbinge dayanamayan P.N, konu ile ilgili Ankara İş Mahkemesi'ne dava açtı. P.N. dava dilekçesinde şirketin Türkiye'deki tüm personeline Euro olarak maaş verdiğini ancak kendisinin bir Türk ile evli olduğu gerekçesiyle TL ile maaş verildiğini, diğer personeller ile kendisi arasında ayrımcılık olduğunu öne sürdü. İş tanımında olmamasına rağmen satın alma, ihaleleri çalışma izinleri, kargo ve taşımacılık işlemlerinin tamamının kendisine yaptırıldığını, ödenen maaş haricinde herhangi bir ek ücret yatırılmadığını kaydetti.