22 Haziran 2024, Cumartesi
İtalyan savunma sanayii şirketine çalışanından Türkiye'de casusluk suçlaması
Ankara'da faaliyet gösteren İtalyan savunma sanayii şirketinin Türkiye temsilciliğinde yönetici olarak çalışan İtalyan P.N. şirketi hakkında şok iddialarda bulundu. Dava açan ve süreci mahkemeye taşıyan İtalyan kadın, şirketinin Türkiye'ye yönelik bazı yasa dışı faaliyetlerde olduğunu iddia etti. Firmanın bu faaliyetlerle Türk savunma sanayii çalışmalarına zarar verdiğini söyleyen P.N., bu faaliyetlerin casusluk kapsamında incelenmesi gerektiğini söyledi.
Giriş: 22.06.2024 09:43 Güncelleme: 22.06.2024 09:43
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