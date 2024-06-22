22 Haziran 2024, Cumartesi
Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde ilk kez yapıldı! Anne karnındaki bebek dışarı çıkarılarak ameliyat edildi
Şeyma Hisar isimli vatandaşın rutin kontrolleri sırasında karnındaki 16 haftalık bebeğe "ayrık omurga" teşhisi konuldu. Teşhis sonrası anne Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ilk kez yapılan bir operasyona alındı. Annenin karnında açılan 3 santimetrelik bir kesikten rahimle beraber dışarı çıkarılan bebek, yapılan işlemin ardından tekrar anne karnına konuldu.
Giriş: 22.06.2024 07:30 Güncelleme: 22.06.2024 08:51
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