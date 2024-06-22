Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde ilk kez yapıldı! Anne karnındaki bebek dışarı çıkarılarak ameliyat edildi

RAHİM DIŞARI ÇIKARILDI

Bir devlet hastanesinde ilk kez uygulanan operasyonla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Esra Esim Büyükbayrak, "Anne karnında normalde bebeğin omurgasının kapanması gerekir. Çeşitli sebeplerle böyle olmadığında omurilik de açıkta kalıyor. Buna spina bifida deniyor. Kadın doğum uzmanları tarafından ultrason ile tanı koyuluyor. Sonra kişinin vakitlice bize yönlendirilmesi gerekiyor. Tanı alan bebeklerin yürüyememe, büyük tuvaletini tutamama, kafada su birikmesi gibi sorunları oluyor. İdrarını yapamadığı için böbrek sıkıntıları da yaşayıp kronik bakım hastası haline geliyor. Şimdiye kadar geleneksel tedavide bebek doğumdan sonra ameliyat ediliyor veya aileye gebeliği sonlandırma seçeneği veriliyordu. Artık anne karnında ameliyat seçeneği de sunuluyor" ifadesini kullandı.