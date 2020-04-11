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İtalya'dan gelen Nagihan yaşadıklarını anlattı: Ölüm korkusu başlayınca Türkiye'ye getirildik
İtalya'dan getirildikten sonra yerleştirildikleri yurttan, 14 günlük karantina sürelerinin tamamlanmasının ardından evlerine gönderilen 401 öğrenciden Nagihan Şahin (25), "İtalya'da durumlar kötüyü gitmeye başlayınca endişelenmeye başladık. İtalya'da büyük korkular yaşadık. Ölüm korkusu yaşamaya başlayınca da Türkiye'ye getirildik" dedi.
Giriş Tarihi: 11.04.2020 14:41 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 15:11
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