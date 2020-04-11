İtalya'dan gelen Nagihan yaşadıklarını anlattı: Ölüm korkusu başlayınca Türkiye'ye getirildik

'ÖLÜM SAYISI ARTINCA ENDİŞEMİZ ARTTI'

Ölüm ve vaka sayılarının artmasıyla endişe yaşamaya başladıklarını ifade eden Şahin, "Zaman geçtikçe vakalar artmaya başladı ve endişelenmeye başladık. İtalya bize karşı iyi yaklaşıyordu ama sağlık durumumuzla ilgili kalite bir hizmet alamayacağımızı düşündük. Çünkü İtalya'da durum çok kötü, bütün hastaneler dolu ve doktorlar hasta seçmeye başladı. Eğer durumun ağır değilse veya yaşlıysan kabul etmiyorlar, daha genç hastalara bakıyorlardı. Vaka ve ölüm sayısı artınca korktuk. Ölüm korkusu yaşamaya başlayınca Türkiye'ye getirildik. Hasta olursak bizlere gerekli desteği sağlayamayacaklarını düşündük. Kendi hastalarına bile yetişemiyorlardı. İlk dönmek istediğimizde dönemedik çünkü seferlerin hepsi iptal edilmişti. Biz de konsolosluk ile görüşmeye başladık. Konsolosluk da dışişleri ile koordineli çalışarak, bize özel yeni bir sefer düzenledi. İtalya'da olan tüm öğrencileri Roma ve Milano havaalanlarına topladılar. Oradan Samsun'a getirdiler. Samsun'da 14 gün karantinada kaldık" dedi.