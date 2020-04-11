12 Nisan 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Söz'ün yakışıklı komutanı Tolga Sarıtaş’ın kardeşini görenler gözlerine inanamadı

Söz'ün yakışıklı komutanı Tolga Sarıtaş’ın kardeşini görenler gözlerine inanamadı

Söz'ün yakışıklı Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş'ın kardeşini görenler gözlerine inanamadı. Tolga Sarıtaş'ın adı magazin dünyasında sevgilisi Zeynep Mayruk ile yaşadığı aşk çok konuşuluyor. Söz'de canlandırdığı Sarı (Yavuz) komutan karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Tolga Sarıtaş'ın hayran kitlesi her geçen gün artıyor. Genç yaşına rağmen şöhret basamaklarını hızla çıkan Tolga Sarıtaş, izleyicinin yakın markajında. Yakışıklı oyuncu hakkında ortaya çıkan gerçekleri yakından takip eden hayranları, Sarıtaş'a oldukça ilgililer. Söz'ün komutanı Tolga Sarıtaş bu seferde kardeşi ile sosyal medyanın en çok konuşulan oyuncusu oldu. Tolga'nın kardeşini gören sevenleri gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 11.04.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020 06:32
  • 1
  • 57
Söz'ün yakışıklı komutanı Tolga Sarıtaş’ın kardeşini görenler gözlerine inanamadı

İşte geçmişten günümüze Türk sinema ve dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran ünlü isimlerin, gördüğünüzde sizi çok şaşırtacak o akrabaları...

  • 2
  • 57
Söz'ün yakışıklı komutanı Tolga Sarıtaş’ın kardeşini görenler gözlerine inanamadı

Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses

  • 3
  • 57
Söz'ün yakışıklı komutanı Tolga Sarıtaş’ın kardeşini görenler gözlerine inanamadı

İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı

  • 4
  • 57
Söz'ün yakışıklı komutanı Tolga Sarıtaş’ın kardeşini görenler gözlerine inanamadı

Sıtkı Akçatepe - Leman Akçatepe - Halit Akçatepe

  • 5
  • 57
Söz'ün yakışıklı komutanı Tolga Sarıtaş’ın kardeşini görenler gözlerine inanamadı

Mahmut Cevher - Yonca Cevher Yenel