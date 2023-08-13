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Haberler Galeri İsviçreli bankacı canını zor kurtardı! Estetik sevdası faciayla bitiyordu | Vücudunda 2.5 litre kan kaldı

İsviçreli bankacı canını zor kurtardı! Estetik sevdası faciayla bitiyordu | Vücudunda 2.5 litre kan kaldı

İsviçre'den İstanbul'a gelen 28 yaşındaki bankacı Sanel S., verdiği kiloların ardından kalça kaldırma ve bacak germe estetik ameliyatları için alanında tanınan doktor Atilla H.'yi tercih etti. Ameliyat sonrası şiddetli kanamaya rağmen doktor tarafından ihmal edildiğini ileri süren Sanel S., ülkesine döndüğünde normal bir yetişkinde 5-6 litrelik kan olması gerekirken kendisinde 2.5 litre kan kaldığını öğrendi.

Giriş Tarihi: 13.08.2023 09:28
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İsviçreli bankacı canını zor kurtardı! Estetik sevdası faciayla bitiyordu | Vücudunda 2.5 litre kan kaldı

İsviçre'de uluslararası bir bankada yönetici olarak çalışan 28 yaşındaki İsviçre vatandaşı Sanel S. obezite tedavisi sonrası İstanbul Bahçelievler'deki özel bir klinikte geçirdiği estetik ameliyatla kabusu yaşadı.

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İsviçreli bankacı canını zor kurtardı! Estetik sevdası faciayla bitiyordu | Vücudunda 2.5 litre kan kaldı

Obezite tedavisi ardından kilo veren 28 yaşındaki İsviçre vatandaşı Sanel S. vücudundaki sarkıklık için, kalça kaldırma ve bacak germe ameliyatı olma amacıyla İstanbul'a geldi.

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İsviçreli bankacı canını zor kurtardı! Estetik sevdası faciayla bitiyordu | Vücudunda 2.5 litre kan kaldı

Bahçelievler'deki özel bir klinikte görev yapan Operatör Doktor Atilla H. ile anlaşan Sanel S.'nin Eylül 2022'de kliniğe yatışı yapıldı. Genç adam iddiaya göre işlemin ardından şiddetli kanaması olmasına rağmen, bir gece kaldıktan sonra taburcu edildi.

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İsviçreli bankacı canını zor kurtardı! Estetik sevdası faciayla bitiyordu | Vücudunda 2.5 litre kan kaldı

Kliniğin yakınındaki bir otelde konaklayan Sanel S., kanamasının devam ettiğini ve kanamaların durana kadar klinikte kalmak istediğini söylemesine rağmen doktor tarafından reddedildiğini ileri sürdü.

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İsviçreli bankacı canını zor kurtardı! Estetik sevdası faciayla bitiyordu | Vücudunda 2.5 litre kan kaldı

ANNESİ ADINA RANDEVU ALABİLDİ
Talihsiz genç, operasyondan iki gün sonra ameliyat bölgesinde bulunan, kanın emilmesini sağlayan drenajların erkenden çıkarıldığını ve kan kaybından ölüme terk edildiğini iddia etti.