İsviçreli bankacı canını zor kurtardı! Estetik sevdası faciayla bitiyordu | Vücudunda 2.5 litre kan kaldı

İsviçre'den İstanbul'a gelen 28 yaşındaki bankacı Sanel S., verdiği kiloların ardından kalça kaldırma ve bacak germe estetik ameliyatları için alanında tanınan doktor Atilla H.'yi tercih etti. Ameliyat sonrası şiddetli kanamaya rağmen doktor tarafından ihmal edildiğini ileri süren Sanel S., ülkesine döndüğünde normal bir yetişkinde 5-6 litrelik kan olması gerekirken kendisinde 2.5 litre kan kaldığını öğrendi.

Giriş Tarihi: 13.08.2023 09:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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